A estas influencers se les quemó la empanada en Margarita

¡Febrero empezó con todo! Y es que Isabella Rodríguez se reunió con un grupo de influencers y embajadoras de una de las marcas más importantes del país para embarcarse en la “Ruta de la Empanada” en la Isla de Margarita. El reto: degustar la mayor cantidad de empanadas posibles… ¡y vaya que lo lograron!

Estas embajadoras no solo recorrieron la isla, sino que en cada parada disfrutaron de diferentes sabores que las dejaron con ganas de más. Se dice que llegaron a comer ¡hasta 7 empanadas hechas con la harina de maíz Pantera! Entre esas mujeres, nada más y nada menos que María Laura García de “A Tu Salud”. Sí, como lo leen, ¿será que las empanadas eran integrales y hechas en Air fryer, o es que María Laura simplemente no pudo resistirse al sabor de la empanada margariteña?.

A este bonche del sabor se le sumaron influencers que cocinan en casa, como Claudia Carrillo de @lostipsdecayi y Luz Laguna de @_luzlaguna, quienes no pudieron resistirse a pedir las recetas en cada parada. ¡Y es que las empanadas y la salsa de ajo de Margarita no juegan carrito! Imagínense ustedes que hasta una nutricionista y la repostera saludable fueron a parar a la ruta; Alessandra Fontana de @minutriyyo, experta en nutrición y Cristina Cecere de @cecifit estuvieron comiendo empanadas y compartiendo sus tips sobre el equilibrio entre lo saludable y los gustitos que nos podemos dar de vez en cuando.

Por Playa El Agua, entre risas y selfies, las mujeres disfrutaron de unas empanadas de cazón, y quienes no se atrevieron tanto optaron por las clásicas de queso (no muy populares entre los más aventureros). Pero eso solo fue el principio: el recorrido siguió por los pueblos más emblemáticos de la isla, como Paraguachí, donde algunas se involucraron en la preparación y se aseguraron de que las empanadas quedaran doraditas... cosa que no logró Isabella Rodríguez. En un puesto a orilla de calle, después de seguir cada indicación al pie de la letra al armar la empanada, su descuido llegó luego de echarla al aceite y apartar la mirada, ¡consiguiendo quemarla!.

Siguiendo por El Valle (y no para llorar), Esteninf Olivarez de @esteninf documentaba todo con su ojo de periodista, y ninguna pudo evitar compartir en sus redes cómo, en cada parada, la experiencia se volvía más rica (literalmente). La jornada finalizó en Juan Griego, donde las vistas parecían el broche perfecto para una ruta llena de ¡puro sabor y cazón!

La “Ruta de la Empanada” no es solo un recorrido, es una experiencia que captura toda la esencia de la isla y está a solo una mordida de distancia. ¡Así que agarra tu harina “El Grano de Oro” y prepárate para vivir el sabor de Margarita, sin que tu empanada termine pasada de sol! ¡Aventúrate a disfrutar sin miedo a quemar nada como Isabella!

Influencers y embajadores Pantera:

Isabella Rodríguez (@isabellarodriguez22

María Laura García (@atusalud)

Esteninf Olivarez (@esteninf)

Alessandra Fontana (@minutriyyo)

Cristina Cecere (@cecifit)

Andreina Diglio (@ahorasoycocinera)

Luz Laguna (@_luzlaguna)

Claudia Carrillo (@lostipsdecayi)

Nolvis Villasana (@nolviscocinaencasa)

Guías locales:

Que Nadie Se Mueva (@qnadiesemueva)

Edwar Hernández (@eddventura)

