"Diego vive" en la Galería de Arte Nacional: exposición inmersiva en Caracas sobre Maradona

Una exposición interactiva sobre Maradona llegó a los espacios de la Galería de Arte Nacional el 25 de octubre, donde se muestra una transformación de sus espacios con gráficos de inteligencia artificial y piezas de la vida del futbolista.

La muestra "Diego vive" está abierta al público de martes a domingo, desde las 11:00 am hasta las 6:00 pm, bajo la producción de Foco Producciones, la misma a cargo de traer al país El mundo según Mafalda.

Con entrada gratuita, la expo Maradona promete enseñar la vida del argentino de una forma diferente, en un recorrido por ocho salas de aproximadamente 50 minutos.

El pibe de oro

La exposición sigue un protocolo específico para evitar que un recorrido inicie sin que otro haya terminado. Por lo que debe esperar al menos unos 5 minutos para poder entrar e iniciar un trayecto guiado.

Durante el recorrido se pueden visualizar varios murales del jugador, así como las camisas de los equipos a los que perteneció y en los cuales duró al menos dos años en cada uno.

Al entrar, un holograma del jugador recibe a los visitantes.

Cada sala está diseñada para mostrar la vida de Maradona comenzando desde su niñez, pasando por su adolescencia y con réplicas de su hogar natal en Villa Fiorito, Buenos Aires.

También se encuentran réplicas de las copas ganadas. En este espacio se les ofrece a los fanáticos del fútbol y de Maradona, aprender más de su figura y repetir los goles inéditos como el famoso "La mano de Dios".

"Un poco con la cabeza y otro poco con la mano de Dios”, se lee en las paredes de la muestra.

La frase es la explicación que Maradona dio tras anotar el polémico gol en el que usó la mano para marcar. Sin embargo, la cámara captó también que la pelota había rozado su cabeza.

El futbolista le atribuyó la jugada a una fuerza divina, eludiendo la controversia.

