¿Amenaza digital en Florida? Así funciona la nueva herramienta de Instagram que puede ponerte en riesgo

Muchos usuarios en Florida comparten la mayoría de sus momentos diarios por redes sociales, sin detenerse a pensar en los riesgos.

Las funciones de algunas aplicaciones, que a veces se activan sin que las personas se den cuenta, muestran dónde se encuentran en tiempo real.

Aunque parece una forma inofensiva de conectar con amigos, esta herramienta puede exponer a los usuarios a serios peligros. La clave está en saber cómo controlar esta función.

¿Por qué es peligrosa la nueva herramienta de Instagram en Florida?

El miércoles 6 de agosto, Meta lanzó la nueva función de Instagram en Florida y el resto de Estados Unidos. La herramienta ya existía en otras partes del mundo.

Ahora, los usuarios ven dónde están sus amigos y creadores de contenido en un mapa que se encuentra en la pestaña "Mensajes".

Activar el mapa es muy simple: solo se necesita dar permiso a la aplicación para que acceda a la ubicación del teléfono. Una vez activada, la función muestra la ubicación en tiempo real de los usuarios.

También muestra publicaciones con etiquetas de ubicación, aunque la persona ya no esté en ese lugar.

No obstante, en Florida, donde la seguridad personal es una preocupación, el mapa de Instagram puede ser un arma de doble filo.

Publicar la ubicación exacta, incluso de manera inconsciente, da a extraños información valiosa. Un delincuente puede saber si una casa está vacía o dónde una persona se encuentra sola.

Esta función permite a otros ver el historial de movimientos de un usuario. Esto facilita que alguien con malas intenciones cree un perfil de sus rutinas diarias.

Los expertos en seguridad aconsejan no compartir la ubicación en tiempo real, especialmente en un estado donde los crímenes de oportunidad ocurren con frecuencia.

¿Cómo desactivar la ubicación en Instagram?

Según Instagram, la ubicación en tiempo real se actualiza cada vez que una persona abre la aplicación. Desaparece 24 horas después si el usuario no vuelve a abrirla.

La función solo debe activarse si el usuario lo decide. Sin embargo, muchos han reportado que aparecen en el mapa sin haber activado la opción. Por eso, es importante saber cómo desactivarla.

Para desactivar la función de ubicación de Instagram:

Abre la aplicación de Instagram en tu teléfono (no en la computadora).

Toca el icono de la flecha en la esquina superior derecha para ir a Mensajes.

Ve a la función Mapas, que está en la parte superior de la pantalla.

Presiona el icono del engranaje en la esquina superior derecha para abrir Configuración.

Elige con quiénes quieres compartir tu ubicación. Puedes seleccionar amigos específicos o excluir a ciertas personas.

Toca "Actualizar" para guardar los cambios.

