Escándalo sacude la vida de Ronald Acuña Jr: audio viral destapa una polémica en su relación

Un audio que se hizo viral recientemente en redes sociales puso en el ojo del huracán al reconocido beisbolista venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., y a su esposa, María Laborde.

Según se pudo conocer, la fuente del material es la propia madre de María Laborde, quien presuntamente dejó al descubierto una seria crisis matrimonial entre el deportista y su hija.

Lo que se puede escuchar en el audio, son las declaraciones contundentes por parte de la suegra de Acuña Jr., donde se confirmaría la existencia de una hija concebida por el grandesligas fuera de su matrimonio con Laborde.

Si bien los detalles exactos del contenido del audio varían, la narrativa central que ha capturado la atención del público es que la infidelidad no solo ocurrió, sino que tuvo como consecuencia el nacimiento de una niña, poniendo en evidencia la supuesta doble vida del beisbolista.

Hasta el momento, ni el deportista ni su esposa han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir sobre el audio y los graves señalamientos.

Este escándalo se suma a la constante atención mediática que rodea a las figuras del deporte de alto nivel, y plantea serias preguntas sobre el futuro del matrimonio de la estrella de las Grandes Ligas.

