Nuevas normas para entrar al Monumental Simón Bolívar a ver los juegos de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este 28 de octubre, los Leones del Caracas informaron las nuevas normativas de ingreso al estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada, casa del equipo capitalino.

Entre algunas de las restricciones, destacan la prohibición de cascos, cargadores portatiles, coolers, paraguas, snacks y cualquier tipo de bolsos.

Asimismo, los fanáticos deberán tener impreso el código QR para poder ingresar al estadio.

Precios de sus entradas para la temporada 2025/2026

La directiva de los Leones del Caracas hizo pública la lista de precios de los boletos para la próxima temporada 2025-2026 de la LVBP. Los costos muestran una diferencia significativa entre los juegos normales y los emocionantes encuentros contra sus acérrimos rivales: Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira.

El boleto más exclusivo, el de la localidad VIP, se sitúa en $60,00 para los tan esperados clásicos contra Magallanes o Tiburones, mientras que el acceso a esa misma zona para el resto de los juegos será de $45,00. Inmediatamente por debajo, las Sillas Centrales tendrán un costo de $45,00 y $30,00, dependiendo del rival. Por su parte, el área Club 600 se venderá en $50,00 y $25,00.

Para aquellos que buscan opciones más intermedias, la Zona 1 tendrá un costo de $30,00 contra los equipos más rivales y $16,00 contra los otros. Las Zona 2 y Zona 3 ofrecerán entradas a $15,00 y $10,00 (para los juegos contra Magallanes/Tiburones) y $12,00 y $8,00 (para los demás), respectivamente.

Pensando en el bolsillo de todos los fanáticos, la alternativa más económica es la zona de Gradas. El acceso a esta zona se fijó en $7,00 para los vibrantes encuentros contra los eternos rivales y en tan solo $5,00 cuando el equipo enfrente al resto de los conjuntos de la liga.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.