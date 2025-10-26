Sorpresa en la LVBP: conoce el nuevo álbum de barajitas coleccionables

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) está de celebración, y para conmemorar sus 80 años de historia, ha anunciado una emocionante novedad que promete revolucionar la experiencia de los aficionados: el lanzamiento de su primer álbum digital de barajitas. Esta iniciativa busca llevar la pasión por el coleccionismo al ámbito digital, ofreciendo una forma moderna e interactiva de vivir el béisbol.

El álbum incluirá un total de 232 barajitas regulares y 80 barajitas especiales, estas últimas diseñadas para honrar las ocho décadas de existencia de la liga. La propuesta no se limita solo a la colección, sino que integra una experiencia completa a través de una aplicación oficial.

Según lo anunciado, los aficionados podrán adquirir sus barajitas digitales en alianza con los socios comerciales de la LVBP. La clave de esta experiencia será la APP oficial del álbum, que permitirá a los usuarios ir más allá de la simple recolección.

En la aplicación, los fanáticos tendrán la oportunidad de intercambiar barajitas en una mesa de cambio específica de la LVBP, facilitando la interacción entre coleccionistas y ayudándolos a completar sus colecciones. Además, la APP permitirá interactuar con otros fanáticos de la liga y disfrutar de contenido y actividades relacionadas durante TODO EL AÑO.

