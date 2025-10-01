OMP Venezuela impulsa la campaña DOMUND: se celebrará junto a las canonizaciones

Suscríbete a nuestros canales

Obras Misionales Pontificias (OMP) Venezuela invita a todos a unirse a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) el próximo 19 de octubre, bajo el lema "Misioneros de esperanza entre los pueblos".

Esta campaña, que marca el punto culminante del Octubre Misionero, busca recordar la vocación fundamental de cada cristiano a ser mensajero y constructor de la esperanza.

El DOMUND es una jornada especial de oración y caridad, en la que la Iglesia católica se une para apoyar a los misioneros en su labor de evangelización y promoción humana en los más de 1130 territorios de misión que existen en todo el mundo.

Los fondos recaudados se destinan a comunidades con grandes necesidades materiales y a iglesias locales jóvenes, que representan más de un tercio de todas las diócesis del mundo.

¿De que se trata?

En el marco del Año Jubilar 2025, dedicado a la esperanza, el fallecido papa Francisco eligió este lema para el Domingo Mundial de las Misiones, resonando con el mensaje de su bula Spes non confundit.

De tal manera, El santo padre León XIV quiso que la canonización de la madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández coincida con la celebración del DOMUND 2025, el domingo 19 de octubre.

Ellos han vivido su vocación bautismal como mensajeros y constructores de esperanza siguiendo las huellas de Cristo. Sus vidas ejemplares son elevadas a los altares como modelos de lo que significa ser "artesanos de esperanza".

Así lo recuerda el mensaje del DOMUND 2025 cuando invita a todos los cristianos a llevar el consuelo de Cristo a los marginados, a los desanimados, a aquellos que han perdido el rumbo, como lo hicieron estos santos misioneros de esperanza entre su pueblo.

¿Cómo puedes participar?

La campaña DOMUND es una oportunidad para que todos los bautizados se sumen a esta misión. Hay varias maneras de colaborar:

Oración: Rezar por las misiones y los misioneros, pidiendo por la fortaleza y el éxito de su labor.

Cooperación económica: Las contribuciones monetarias se destinan directamente a obras sociales y de evangelización, como comedores infantiles, construcción de escuelas, casas hogar, capillas, y catequesis, beneficiando a las personas más vulnerables en Venezuela y en el resto del mundo.

Voluntariado: Ofrecer tiempo y talentos para apoyar a estas comunidades, ya sea a corto o largo plazo.

El domingo 19 de octubre, la misa central del DOMUND se celebrará en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas a las 12:00 p.m., y en todas las parroquias del país.

