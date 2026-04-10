Master Sales Minds llega por tercera vez consecutiva a Caracas

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Por tercera vez consecutiva se instala en la ciudad de Caracas el Sales Master Minds 2026, uno de los eventos de ventas y mercado de mayor renombre en el país. Sus organizadores han manifestado que esta nueva edición trae análisis y propuestas novedosas para que los participantes tengan mejores formas de cómo desarrollar ideas y cambios en el entorno comercial del mundo digital.

El podio estará compuesto de ponentes nacionales e internacionales, quienes aportarán conocimientos importantes que permitirán a los asistentes potenciar el sector ventas. El evento se perfila como una plataforma estratégica para empresarios que buscan fortalecer su presencia en el mercado nacional.

El Sales Master Minds 2026 es organizado por Branketing consulting, empresa líder en mercadeo, en alianza con Emerson Ramírez, conferencista internacional, consultor especializado en ventas, motivación y liderazgo. Su ponencia "Ventas en la nueva Venezuela de 2026" aportará elementos de análisis y de debate del rol de los empresarios en esta coyuntura económica por la que atraviesa el país.

El evento será todo el día, con cofnerencias magistrales, donde profesionales, emprendedores, vendedores, supervisores y demás relacionados a la rama comercial intercambiarán conocimientos y experiencias, en la sede del Grupo UN en La Urbina.

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