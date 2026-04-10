Marketing

Master Sales Minds llega por tercera vez consecutiva a Caracas

El 30 de abril expertos en marketing y negocios digitales se darán cita en la capital para hablar de las nuevas tendencias

Por Félix Azuaje
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 07:51 pm
Master Sales Minds llega por tercera vez consecutiva a Caracas

Por tercera vez consecutiva se instala en la ciudad de Caracas el Sales Master Minds 2026, uno de los eventos de ventas y mercado de mayor renombre en el país. Sus organizadores han manifestado que esta nueva edición trae análisis y propuestas novedosas para que los participantes tengan mejores formas de cómo desarrollar ideas y cambios en el entorno comercial del mundo digital.

El podio estará compuesto de ponentes nacionales e internacionales, quienes aportarán conocimientos importantes que permitirán a los asistentes potenciar el sector ventas. El evento se perfila como una plataforma estratégica para empresarios que buscan fortalecer su presencia  en el mercado nacional.

El Sales Master Minds 2026 es organizado por Branketing consulting, empresa líder en mercadeo, en alianza con Emerson Ramírez, conferencista internacional, consultor especializado en ventas, motivación y liderazgo.  Su ponencia  "Ventas en la nueva Venezuela de 2026" aportará elementos de análisis y de debate del rol de los empresarios en esta coyuntura económica por la que atraviesa el país.

El evento será todo el día, con cofnerencias magistrales, donde profesionales, emprendedores, vendedores, supervisores y demás relacionados a la rama comercial intercambiarán conocimientos y experiencias, en la sede del Grupo UN en La Urbina.

Visita nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América