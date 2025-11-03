Perú rompe relaciones diplomáticas con México: estos son los motivos

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, las autoridades del gobierno de Perú, anunciaron la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Ecteriores de Perú, Hugo de Zela, informó que "El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México".

Ruptura de relaciones entre Perú y México

De acuerdo con las declaraciones del ministro peruano, la ruptura se debe a un "acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

Asimismo, explicó que el gobierno de Perú se enteró este lunes "con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo", está en la embajada de Estados Unidos en México.

