Chepa Candela: El proyecto de la nueva Somos tú y yo quedará archivado hasta nuevo aviso

¡¡Feliz lunes for everyone!! Yyyy hoy lunes 23 de junio les digo nuevamente: ¡Heme aquí por si no me han visto! En esta ajetreada y no menos desconcertante labor de ponerlos "face to face" con el acontecer farandulero, donde el que menos puja, ¡puja un piano de cola con todo y pianista!

Guillermo Arcay

Yyy como para luego es tarde, corto este preámbulo para contarles que el GUILLERMO ARCAY (¿Se acuerdan de ese cuerpo? ¿Les suena este nombre? No aprende a calmar sus bajos instintos... ¿Cómo es la cosa? Pues resulta, pasa y acontece que el narrador deportivo fue invitado al podcast de Televen, llamado "El Candelero" (que, por cierto, eso de candelero, candela, Chepa... ¡Uyyyy! Cuidado con los plagios. ¡Cues recues cues!) y en medio de la entrevista el hombre no hizo otra cosa que babosear a las animadoras (léase: Aigil Gómez, Adriana Peña y Mandi Meza) diciéndoles piropos subidos de tono y hasta comparándolas con unas barquillas, por lo dulces y cremosas...

Según me cuentan mis fieles fuentes, apostadas en el estudio del canal de Horizontes, el Arcay tenía cara de entiempado y se atrevió a decir, supuestamente, con todas sus letras: "¿quiénes no se las quieren comer a ustedes?"... ¡Sustooo!.. ¿Será que el hombre olvidó que la Adriana Peña es una mujer casada? Y que la Aigil y la Mandi, aunque están solteras, tienen mejores gustos... La "verdura como el apio, es que este tipo no aprende. Después dicen que fue invento de la prensa su jujú con Adriana Marval, con quien dizque los vieron en una fiesta del canal dándose hasta abajo y sin rodillera... ¡El propio palo de agua!

Somos tú y yo

Yyyy, pasando a otra cosa, mariposa, les bato que desde predios de La Colina me cuentan aquí, en la pata de mi oreja derecha, que el proyecto de la nueva SOMOS TÚ Y YO va a engavetarse hasta el año que viene, pues como les he batido en ediciones anteriores, no hay dinero para llevar a la pantalla el bodrio... ¡Así como lo leen! El refrito de la otrora exitosa serie quedará archivado ¡hasta nuevo aviso!, por órdenes de los chivos que más me... del canal del tigrito... Eso quiere decir que se burlaron, una vez más, de las ilusiones de quienes hicieron su casting, incluso viajando durante horas en autobús por puesto, llevando malos tratos, cargando peso, dejando de comer, sin dormir, viajando incómodos solo para cumplir un sueño... ¡En un tris! Se perdió todo el esfuerzo de quienes fueron elegidos en los cacareados castings, porque aquello de que el programa va para el año que viene a mí me suena a cuento lingón... ¡Qué fuerte! Y yo me pregunto, así como quien no quiere la cosa: ¿A quién se le habrá ocurrido desempolvar la serie para adaptarla a los nuevos tiempos? Ese formato ya no va; los chamos están pendientes de otras cosas, mariposa...

Bianca Censori

Yyyy antes de bajar la "santamaría" por hoy, les cuento que la BIANCA CENSORI, que no es otra sino la esposa del muy venido a menos Kanye West, volvió a dejar loco para la imaginación y, creyendo que estaba en la sala de su casa, se paseó por las calles de Brooklyn en un microscópico conjunto de sostén y panty confeccionado en caramelo, repitiendo la gracia que hizo en los Grammy Awards 2025, donde apareció desnuda, apenas cubierta por una tela transparente y con el marido colgada del brazo... Ahora, la diseñadora australiana dejó a propios y extraños con las miradas encontradas cuando salió nuevamente con el marido con su escandalosa pinta, llamando la atención porque ahora lleva un look que la hace parecer la hermana gemela perdida de Kim Kardashian, exesposa y madre de los hijos del Kanye... ¿Otra excentricidad del rapero nazi que no termina de superar a la socialité? Pues no es extraño que así sea... Lo cierto del caso es que la Bianca se presta para las locuras del marido, un hombre al que se le soltó un tornillo hace rato y que debería estar internado... En este caso cabe muy bien aquello de "cuídate el dulce" (¡Cues, recues cues!) ¡¡¡Baaaayyy!!!

