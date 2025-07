Chepa Candela: Stephany Abasali sufre mala praxis médica

Suscríbete a nuestros canales

…¡Buenooosss días a todas, todos y “todes”!… Y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más cotizada y leída del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino y sabroso!…

Stephany Abasali

Así que, sin más preámbulo y a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! arranco con el “parling” para contarles que STEPHANY ABASALI está “enconchada”, lejos del “mundanal ruido”, pues resulta y acontece que fue víctima de una mala praxis médica, al someterse a unas inyecciones de botox y como que el producto estaba “piche”, ya que enseguida la cara se le templó como una cuerda de un violín… Y aunque no se le diagnosticó parálisis (¡Gracias a Dios!), quedó inmóvil y sin expresión facial, causando la consabida alarma en la quinta Miss Venezuela, donde, con Nina Sicilia al mando, buscaron a un verdadero profesional para que la interviniera ¡con la urgencia del caso!…

¿Quuuéee taaal?... ¡Así como me lo contaron!... Una de mis fuentes, que sigilosamente deambula por los pasillos de la sede del “templete”, fue testigo del pánico que cundió en la organización, pues al enterarse de lo sucedido pensaron que sería algo que ha podido ser peor… Meeenooos mal que se movieron rápido para solucionarle el delicadísimo percance a la reina, que se está tirando su buena “encerrona”, guardando el debido reposo… y ahora yo pregunto, así como quien no quiere la cosa: ¿No van a demandar a ese “matasano”?… ¿Ustedes se imaginan que el daño que le ocasionó a la Stephany Abasali hubiera sido irreversible?…

Nina Sicilia

Por cierto, que me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) que NINA SICILIA y Harry Levy se la están inventando para que la gente se crea el cuento de la “masiva convocatoria” al casting virtual, ya que, al parecer, el llamado no fue como lo esperaban, aunque ambos dos, quieren hacer ver lo contrario…y la prueba está en que quieren traerse a muchas de las participantes de los certámenes regionales para que hagan ”bulto” en el casting final y la cosa no se vea tan chucuta…y además más crean que le están dando oportunidad a las chicas del interior del país que aspiran entrar al Miss Venezuela…”Chepa, este año falló el llamado porque no superó el número de las pasadas convocatorias y lo quieren tapar con un dedo…” soltó mi fuente missérica que además, me aseguró que por ese mismo motivo se ha atrasado la agenda de la Temporada de la belleza…¿Será “verdura” el apio?...

Marc Anthony

Yyy variando el parling, les bato que desde los predios españoles, específicamente desde La Coruña, se reportan mis repetidoras internacionales para contarme que miles de gallegos querían “matar” a MARC ANTHONY el pasado fin de semana, pues el concierto que dio en esos lares, según los medios y todos los asistentes, fue ¡un fiasco total!... Mal producido, fallas técnicas, retraso, sonido catastrófico… y lo peor del caso es que el cantante salió a la tarima “con más palos encima que una caja de fósforos”… causando la lógica protesta del público que se sintió burlado y estafado… “Ostias, no valió la pena, ha sido una estafa de concierto”. Una pena con lo que ha sido este hombre, que además no estaba en condiciones de salir a un escenario. “Una falta de respeto hacia el público”, soltó uno de los testigos del “desconcierto” que pagó su entrada VIP para que Marc Anthony le ofreciera semejante “choucito”… ¡¡Suussstooo!!… ¿Será que el susodicho recayó en el alcoholismo?… ¡Malo, malo!… Y a todas estas, ¿qué dirá su mujercita, Nadia Ferreira, de esta situación?… Umjum…

