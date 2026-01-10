Fallece el cantante colombiano Yeison Jiménez en accidente aéreo: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia ha sacudido al mundo del entretenimiento este sábado 10 de enero de 2026: el reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, perdió la vida tras el siniestro de la aeronave en la que se trasladaba.

El accidente ocurrió en el sector de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, poco después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón

Según informes de la Aeronáutica Civil y la Defensa Civil de Duitama, la avioneta con matrícula N325FA se precipitó a tierra y quedó completamente incinerada tras el impacto.

La aeronave transportaba a seis personas (piloto, copiloto y cuatro pasajeros). Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

El artista venía de una presentación en Málaga (Santander). Había aterrizado en Paipa y se disponía a viajar hacia Medellín, ya que tenía un concierto programado para las 9:00 p. m. de hoy en Marinilla, Antioquia.

Testigos informaron que la avioneta cayó "en picada" poco después del despegue. Expertos de la Aerocivil ya se encuentran en el lugar realizando las labores de enfriamiento y el protocolo de investigación técnica.

Yeison Jiménez

La muerte de Jiménez deja un vacío inmenso en el género regional. Conocido por su lema "¡Con el corazón!", el artista era admirado no solo por su voz, sino por su historia de vida:

Trabajó desde niño en la central de abastos de Bogotá (Corabastos) para ayudar a su familia.

Tras ser rechazado por varias disqueras, produjo sus primeros éxitos de manera independiente, logrando calar en el gusto popular con temas como "Aventurero" y "Bendecida".

Se consolidó como uno de los jueces más queridos en programas de talento y como un empresario exitoso que siempre recordó sus raíces de pobreza.

Colegas del género como Jessi Uribe, Jhonny Rivera y Luis Alberto Posada han comenzado a expresar su dolor a través de redes sociales. La comunidad de Marinilla, donde miles de personas esperaban al artista esta noche, ha declarado luto local.

Las autoridades competentes mantienen acordonada el área para proceder con el levantamiento de los cuerpos y la identificación oficial.

Yeison Jiménez se encontraba en el mejor momento de su carrera, habiendo internacionalizado la música popular colombiana en escenarios de Estados Unidos y Europa durante el año 2025.

