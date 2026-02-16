Fátima Bosch preocupa a sus fanáticos: la inesperada emergencia de la Miss Universo en plena caravana

La reina de belleza encendió las alarmas este domingo 15 de febrero al sufrir un desmayo mientras formaba parte del recorrido oficial de la tradicional Fiesta de la Fruta y de las Flores, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Ecuador.
Bosch asistía como invitada de honor al desfile que cada año llena de color y música las calles de Ambato, cuando repentinamente presentó un problema de salud que le impidió continuar. El incidente ocurrió en pleno desarrollo del evento, lo que generó sorpresa entre asistentes y organizadores, obligando a retirar a la modelo del recorrido.
Preocupación entre seguidores y asistentes
Aunque la situación fue atendida de inmediato, el episodio no pasó desapercibido. Testigos relataron momentos de tensión mientras el equipo de apoyo auxiliaba a la Miss Universo, alimentando la preocupación tanto del público presente como de sus seguidores en redes sociales, que rápidamente comenzaron a preguntar por su estado.
Silencio oficial y muchas preguntas
El equipo de Fátima Bosch no ha emitido ningún comunicado ni ofrecido detalles sobre las causas del desmayo ni sobre su condición actual, mientras tanto, la farándula y el público permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que despeje las dudas y confirme si se trató de un simple contratiempo o de una señal de alerta mayor en medio de su agenda internacional.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales
de WhatsApp, Telegram y YouTube