Hijos de Servando y Florentino toman el relevo: ¿Habrá colaboración con sus hijos?

El legado musical de los hermanos Primera tendrá un momento especial en la Isla de Margarita, cuando Servando y Florentino compartan tarima con sus hijos y sobrino, quienes integran la agrupación emergente Los Menor3s.

El concierto tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre en el Estacionamiento Pádel del Sambil Margarita. Este evento forma parte de la exitosa gira del dúo, el “Se Buscan Vivos o Inmortales Tour 25”, que está recorriendo Venezuela y que también incluye fechas en Estados Unidos y Europa.

La novedad de esta presentación en la Isla de Margarita es la participación de la nueva generación de la familia Primera. Los Menor3s, el proyecto musical integrado por Diego “Nego” Primera (hijo de Florentino), Sebastián “Sheba” Primera (hijo de Servando) y su primo Santiago Hiller, conocido como “Big Bowe”, serán los encargados de abrir el show.

Desde su formación en 2018, Los Menor3s han desarrollado una propuesta independiente dentro de la escena urbana y pop latino, fusionando ritmos electrónicos con influencias urbanas. La agrupación ha logrado captar la atención en plataformas digitales con temas como “Dato” y “Muévelo”. Su actuación es vista como una significativa oportunidad para que las dos generaciones demuestren su talento en un mismo escenario.

Por su parte, Servando y Florentino prometen un recorrido por sus décadas de éxitos, incluyendo las icónicas baladas románticas y los ritmos más festivos que los han consolidado como uno de los dúos más influyentes de Latinoamérica.

Las entradas para el concierto ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la plataforma TicketShopVE.

