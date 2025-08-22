¡Polémico adiós! Norkys Batista se despide de Top Chef VIP y recibe duro comentario de un excompañero

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 21 de agosto, Norkys Batista fue la participante que abandonó Top Chef VIP tras no haber completado su platillo a tiempo, lo que impidió que los jueces pudieran evaluarlo. Sin embargo, la atención del público no se centró únicamente en su falla culinaria, sino en la manera en que se despidió del programa y en lo que reveló sobre su experiencia dentro del reality.

Una despedida franca y serena

Lejos de dramatizar, Norkys mantuvo la calma y la sinceridad durante su despedida:

"Yo soy súper clara, transparente, soy bien sincera, no soy hipócrita… me voy de verdad dejando así, despojándome de muchas cosas que no me estaban gustando y que no me agradaban. Por eso le deseo lo mejor del mundo a Matías, Angélica, Sermony…”

La actriz dejó claro que, para ella, lo más difícil de la competencia no era únicamente cocinar bajo presión, sino lidiar con la convivencia y las tensiones dentro del grupo.

Comentarios detrás de cámaras que generan polémica

Mientras Norkys se despedía, su excompañero Paco compartió su opinión detrás de cámaras, causando revuelo entre la audiencia:

"Que buena salida de toda la competencia. Hasta este momento eres la peor arpía que ha pisado Top Chef VIP, adiós.”

A pesar de la dureza del comentario, Norkys no se dejó afectar y respondió con tranquilidad:

“Así que gracias a ustedes por estar así. Quería despedirme de Top Chef VIP, me voy contenta, sin llanto, sin nada.”

Este intercambio demostró que la venezolana mantiene su estilo directo y sereno, incluso frente a críticas fuertes, y que su salida se caracterizó por la sinceridad más que por el conflicto.

Reflexión final sobre su paso por el reality

Norkys Batista cerró su participación en Top Chef VIP con un mensaje de gratitud y aprendizaje. Su eliminación no solo dejó ver su desempeño en la cocina, sino también su capacidad de manejar la presión y mantenerse fiel a su personalidad. Entre platillos incompletos y tensiones detrás de cámaras, la actriz se marchó dejando una impresión marcada por la honestidad y la calma, recordando al público que la competencia va más allá de los fogones.