Camp Mystic: el trágico sitio de las inundaciones mortales en Texas desata críticas al anunciar su futuro

Suscríbete a nuestros canales

La dirección de Camp Mystic, un campamento de verano cristiano privado para niñas, ha confirmado que planea reabrir el próximo año, a pesar de la trágica inundación repentina del 4 de julio que resultó en la pérdida de 27 campistas y trabajadores en el sitio de Texas.

Este anuncio, que se envió por correo electrónico a las familias, coincide con el centenario del campamento y ha generado reacciones mixtas y críticas por parte de los familiares de las víctimas, según informa Fox News.

Los operadores del campamento indicaron que reabrirán Camp Mystic Cypress Lake, un sitio anexo que las inundaciones no destruyeron.

El campus original, ubicado junto al río Guadalupe y que sufrió "daños devastadores", permanecerá cerrado.

La opinión de las familias sobre la reapertura del campamento de Texas, Camp Mystic tras las devastadoras inundaciones

La decisión resulta controvertida, ya que algunas familias cuestionaron públicamente las medidas de seguridad y la preparación del campamento antes de la tragedia.

"Mientras trabajamos para finalizar los planes, lo haremos de una manera que tenga en cuenta a aquellos que hemos perdido", decía la carta, según The Associated Press.

Blake Bonner, padre de una de las niñas fallecidas, criticó la falta de consulta de la administración a las familias. Otra madre, Cici Steward, cuyo hijo sigue desaparecido, afirmó que el campamento "falló a nuestras hijas" y se opone a la reapertura.

Sin embargo, exalumnas y la familia Eastland, propietaria, expresaron su apoyo. La administración aseguró que diseñarán un monumento en memoria de las perdidas y trabajarán con expertos para implementar cambios de seguridad requeridos por las nuevas leyes estatales, buscando prevenir futuras tragedias.

Camp Mystic planea un monumento conmemorativo en honor a las vidas de las campistas y consejeras que la tragedia del 4 de julio les arrebató, de acuerdo con ABC News.

"Esperamos que este espacio sirva como lugar de reflexión y recuerdo para estas hermosas niñas", dice el comunicado del campamento.

"Seguimos orando por las familias en duelo y por todos aquellos que perdieron a sus seres queridos", añade.

¿Cómo ocurrió la inundación repentina en el campamento de Texas?

El 4 de julio de 2025, antes del amanecer, las aguas de la inundación crecieron rápidamente y arrasaron una zona baja de Camp Mystic, matando a campistas y consejeros.

Las inundaciones destructivas en la región cobraron la vida de al menos 136 personas, lo que generó críticas generalizadas hacia la preparación local.

Según la AP, los líderes del condado en ese momento dormían o estaban fuera de la ciudad.

Un portavoz de los operadores del campamento aclaró que el director de Camp Mystic monitoreaba el clima con anticipación, pero no pudieron confirmar si recibió la advertencia urgente del Servicio Meteorológico Nacional que activó una alerta de emergencia en los teléfonos.

El campamento, fundado en 1926, no emitió una evacuación y sufrió un impacto devastador cuando el río aumentó su nivel de 14 a 29.5 pies en solo 60 minutos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



