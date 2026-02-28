Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión urgente tras ataques en Oriente Medio: puntos claves

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó un llamado urgente para detener las hostilidades en Oriente Medio.

Dicha petición surge tras el reciente uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó una respuesta militar inmediata por parte de Teherán en la región.

Guterres condenó la escalada de violencia y advirtió que la situación actual pone en peligro la paz y la seguridad a nivel internacional, informó EFE.

Según explicó en un comunicado, si no se logra una reducción de la tensión de manera inmediata, el mundo se enfrenta al riesgo de un conflicto regional a gran escala.

Respeto a las normas internacionales

Guterres recordó a todos los países que tienen la obligación de respetar las leyes internacionales y la Carta de la ONU. Según estas normas, está prohibido amenazar o usar la fuerza contra la independencia o el territorio de cualquier nación.

El secretario insistió en que el cumplimiento de estas reglas es la única base sólida para mantener la paz y que todas las partes involucradas deben abandonar las armas para volver a la mesa de negociaciones.

Reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad

Ante la gravedad de los ataques, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia este sábado a las 16:00 horas (21:00 GMT). El encuentro fue solicitado por varios países miembros para analizar las acciones de EEUU e Israel, así como la respuesta de Irán.

La reunión estará presidida por el Reino Unido, que agota sus últimos días al frente del organismo antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en el mes de marzo.

