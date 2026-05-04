Corte Suprema vs. Tribunal de Apelaciones: el nuevo fallo que decide qué pasará con la píldora de aborto en EEUU

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Este lunes, la Corte Suprema de los Estados Unidos se metió de lleno en la disputa legal sobre los derechos reproductivos al pausar una orden de un tribunal de apelaciones que había bloqueado el envío por correo de la mifepristona, el medicamento más comúnmente utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo en el país.

Gracias a esta decisión, el fármaco podrá seguir distribuyéndose a través de servicios postales y telemedicina mientras se resuelve el litigio principal.

Una pausa crucial ante la restricción del Quinto Circuito

Esta acción del tribunal más alto del país responde a una solicitud de emergencia presentada por Danco, el laboratorio que fabrica la mifepristona, y por la administración del expresidente Joe Biden.

El 1 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito había emitido un fallo que reinstauraba restricciones de 2021, obligando a las pacientes a obtener el medicamento de manera presencial.

De acuerdo con informes de fuentes oficiales, como la FDA y documentos judiciales citados por Telemundo y ABC News, la Corte Suprema de EEUU decidió mantener el "statu quo" al menos hasta el 11 de mayo.

Esto asegura que las normativas actuales, que permiten el acceso hasta las 10 semanas de gestación y el envío por correo, sigan en pie.

El impacto de la telemedicina en el aborto con medicamentos

Recientemente, un tribunal de apelaciones, motivado por una demanda del estado de Luisiana, intentó revertir la decisión de la FDA de 2023 que eliminó la necesidad de realizar visitas en persona.

Según organizaciones de salud, más de una cuarta parte de los abortos en Estados Unidos ahora se llevan a cabo a través de telemedicina.

Expertos legales advierten que una restricción nacional sobre el envío por correo afectaría incluso a los estados donde el aborto es legal, creando una "confusión inmediata" en el sistema de salud.

La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, argumentó ante la Corte que los tribunales inferiores pasaron por alto la "montaña de evidencia científica" que la FDA presentó sobre la seguridad del medicamento.

Próximos pasos en la batalla judicial sobre el aborto

La decisión de la Corte Suprema no es un veredicto definitivo sobre la legalidad de la mifepristona, sino más bien una suspensión temporal de las restricciones.

Las partes involucradas tendrán que presentar nuevos argumentos legales en los próximos días.

Mientras tanto, el gobierno federal sigue firme en su defensa de la autoridad de la FDA para regular medicamentos basándose en criterios expertos y no en intereses políticos.

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