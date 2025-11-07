Nuevas rebajas con Medicaid: descubra en cuánto se reducirá el costo de estos populares medicamentos en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo acuerdo se ha conseguido entre la administración de Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) para la cobertura y precios de ciertos medicamentos de amplio uso en el país, te contamos los detalles.

En esta oportunidad se trata de las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk, quienes han acordado ampliar la cobertura y reducir los precios de dos populares tratamientos para la obesidad.

Hablamos de Zepbound (Tirzepatida) y Wegovy (Semaglutida), los cuales son considerados como dos de los medicamentos recetados más importantes y populares en la actualidad, ya que han revolucionado el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso crónico.

Recordemos que estos medicamentos son parte de una nueva generación de tratamientos para la obesidad conocidos como agonistas del receptor GLP-1 y son tratamientos inyectables semanales que actúan sobre hormonas intestinales.

Se debe tener en cuenta que los pacientes que toman estos medicamentos generalmente comienzan con dosis pequeñas y luego aumentan a cantidades mayores, dependiendo de sus necesidades.

Esto, debido a que la obesidad se considera una enfermedad crónica, necesitan tomar el tratamiento indefinidamente o arriesgarse a recuperar el peso, dicen los expertos.

Detalles sobre el acuerdo

Es importante destacar que este es el acuerdo más reciente del gobierno de Trump para controlar el aumento de precios de los medicamentos en sus esfuerzos por abordar las preocupaciones sobre el costo de vida.

Entonces, según el nuevo acuerdo, la cobertura de estos medicamentos para la obesidad se ampliará a los pacientes de Medicare a partir del próximo año.

Además, se introducirán gradualmente algunos precios más bajos para los pacientes sin cobertura.

Vale la pena destacar que, el precio de lista -el costo total sin ningún seguro o programa de ahorro- de Zepbound generalmente ronda los $1.000 o más por un suministro de solo un mes.

Mientras que Wegoby ronda aproximadamente de $1.300 a $1.600.

Estos pasarán a tener un costo de:

Zepbound (Lilly): precios de las dosis más altas hasta $449 al mes.

Wegovy (Novo Nordisk): se reduciría el precio de lista a $350 al mes (a través del programa TrumpRx).

Además, las dosis iniciales de nuevas versiones en píldora de los tratamientos también costarán 149 dólares al mes si son aprobadas.

Recordemos que las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca también acordaron recientemente reducir el costo de los tratamientos recetados para Medicaid.

Estos acuerdos se han establecido después de que una orden ejecutiva emitida en mayo estableciera un plazo para que las empresas disminuyeran los precios de manera voluntaria o enfrentaran nuevos límites sobre lo que el gobierno pagará.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube