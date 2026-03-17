Trump celebra la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol: Últimamente le están pasando cosas buenas

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se tomó un momento para comentar sobre el reciente triunfo de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

Con su característico estilo directo, el mandatario elogió el desempeño de los peloteros venezolanos y afirmó que están pastando casas buenas en el país .

"«¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la Semifinal del CMB (¡Béisbol!). Se ven realmente geniales. ¡Cosas buenas le pasan a Venezuela últimamente! Últimamente le están pasando cosas buenas".

De igual manera, en la publicación en la red social Truth Social bromeó, con la incorporación de Venezuela como el estado número 51 de su país luego del triunfo de la selección nacional sobre Italia en la semifinal del WBC.

Me pregunto de qué se trata esta magia ¿Alguien se une a la estatidad número 51?





En su declaración, el jefe de Estado destacó el desempeño del equipo venezolano, que venció al conjunto europeo con un marcador de 4 carreras por 2. Esta victoria otorgó a la selección su pase directo a la fase final del torneo internacional, el primero en toda la historia.

«¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la Semifinal del CMB (¡Béisbol!). Se ven realmente geniales. ¡Cosas buenas le pasan a Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ESTADIDAD #51, ¿ALGUIEN?», escribió el mandatario.

La selección de Venezuela se prepara para disputar el partido decisivo por el título del torneo, justamente contra Estados Unidos este martes 17 de marzo.

Fue un duelo de pitcheo cerrado, pero la ofensiva criolla sacó la casta en los innings finales para asegurar su puesto en la gran final de este marzo de 2026.

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