En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, confirmó que planea anunciar nuevas medidas contra Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera.



Trump confirmó a la prensa las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien aseguró en la red social X que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

Trump desata un doble castigo contra Colombia

"Leí la declaración del senador Graham y es correcta", declaró Trump, según reseñó EFE.



En su mensaje, Graham reveló que había mantenido una conversación con el presidente y que este le había explicado que iba a anunciar la imposición de gravámenes para el país andino.



El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana", escribió Graham.



"Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!", agregó el parlamentario.

