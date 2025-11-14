Arranca la entrega del Ingreso de fin de año noviembre 2025 

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno nacional inició este viernes 14 de noviembre la entrega del Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica a través de la Plataforma Patria.

Según se pudo conocer, el monto asignado es de 4.680 bolívares, equivalentes a 20 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de 234,00. bolívares.

Ingreso de fin de año, noviembre 2025

El Canal Patria Digital confirmó la entrega del estipendio en su cuenta de Telegram.

El bono especial otorgado por el Sistema Patria para el mes de noviembre alcanzó un incremento significativo con respecto al pago del mes anterior.

La asignación subió 700 bolívares, lo que equivale a un 17,59% de aumento sobre el monto de octubre, que fue por 3.980 bolívares o $19,98 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este pago está dirigido a los empleados activos y jubilados de la administración pública venezolana.

Los beneficiarios recibirán un mensaje a través del número corto 3532 y en la aplicación veMonedero.

Este pago que otorga el Gobierno Nacional es ideado como parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

El beneficio se suma al reciente Ingreso Contra la Guerra Económica otorgado a trabajadores activos de la administración pública por un total de 28.080 bolívares.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

