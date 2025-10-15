Muere exgobernador del estado Lara: lo venció esta terrible enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 15 de octubre, medios de comunicación y la políticos del estado Lara, informaron el fallecimiento de un reconocido dirigente político y periodista de la entidad.

Orlando Fernández Medina, murió a los 80 años luego de una dura batalla contra el cáncer, según informaron sus amigos y familiares.

Datos biográficos

Gobernador del Estado Lara: Fue electo gobernador del estado Lara por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) y ejerció el cargo en dos períodos, desde 1995 hasta el año 2000 . Su gestión se caracterizó por iniciativas en seguridad y obras públicas, como la construcción del Paseo El Cardenalito y la transformación del Pediátrico en Hospital Universitario.

Líder Político: Antes de la gobernación, se desempeñó como Diputado y Senador al Congreso de la República por el estado Lara. Fue una figura clave dentro del MAS y posteriormente fundó la organización política regional Organización Fuerza en Movimiento (OFM) , manteniendo una activa participación en la política larense hasta sus últimos años.

Periodista: Fernández Medina fue conductor del programa radial "Si se calla el cantor" por Radio Cristal 610 AM.

