Obituario

Muere exgobernador del estado Lara: lo venció esta terrible enfermedad

Por Indira E. Crespo M.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 05:12 pm
Este miércoles 15 de octubre, medios de comunicación y la políticos del estado Lara, informaron el fallecimiento de un reconocido dirigente político y periodista de la entidad.

Fue electo gobernador del estado Lara por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) y ejerció el cargo en dos períodos, desde 1995 hasta el año 2000.

Orlando Fernández Medina, murió a los 80 años luego de una dura batalla contra el cáncer, según informaron sus amigos y familiares.

Datos biográficos

  • Gobernador del Estado Lara: Fue electo gobernador del estado Lara por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) y ejerció el cargo en dos períodos, desde 1995 hasta el año 2000. Su gestión se caracterizó por iniciativas en seguridad y obras públicas, como la construcción del Paseo El Cardenalito y la transformación del Pediátrico en Hospital Universitario.

  • Líder Político: Antes de la gobernación, se desempeñó como Diputado y Senador al Congreso de la República por el estado Lara. Fue una figura clave dentro del MAS y posteriormente fundó la organización política regional Organización Fuerza en Movimiento (OFM), manteniendo una activa participación en la política larense hasta sus últimos años.

  • Periodista:  Fernández Medina fue conductor del programa radial "Si se calla el cantor" por Radio Cristal 610 AM.

Miércoles 15 de Octubre - 2025
