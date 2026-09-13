Publican mensaje atribuido a Nicolás Maduro en el que agradecen muestras de apoyo por la salud de Cilia Flores

La cuenta oficial en la red social X de Nicolás Maduro publicó este domingo un mensaje fechado desde Nueva York para agradecer las muestras de respaldo dirigidas a su esposa, Cilia Flores, luego de que su defensa solicitara el traslado a prisión domiciliaria alegando complicaciones cardíacas.

"Queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto las necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido", señala la publicación, cuyo manejo operativo no ha sido precisado. En el comunicado, Maduro insta a sus seguidores a realizar oraciones para que dicho apoyo "se convierta pronto en salud, vida y libertad".

Flores, de 69 años, presentó la solicitud la semana pasada argumentando la necesidad de someterse a un tratamiento cardíaco complejo que, según sus abogados, no puede ser provisto en el centro de detención federal de Brooklyn.

En los documentos presentados ante la corte, la defensa detalló que Flores ha experimentado episodios de dolor en el pecho, arritmias, insuficiencia respiratoria y una pérdida de peso superior a los 11 kilos desde su detención el pasado 3 de enero.

El juez federal Alvin Hellerstein aceptó la solicitud de la defensa para sellar el expediente de salud, por lo que los informes y diagnósticos específicos presentados por la representación legal de la venezolana no serán de acceso público.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos bajo custodia estadounidense en Nueva York desde el operativo militar ejecutado en Caracas a principios de año, a la espera del juicio fijado para junio de 2027 por cargos vinculados a narcotráfico y armas.

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