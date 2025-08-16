Viceministro de Transporte Terrestre da detalles sobre el Plan Nacional de Vialidad: ¿Qué se espera para el resto del año?

Suscríbete a nuestros canales

Durante una reciente entrevista con Ciudad Caracas, el viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, presentó los avances del plan para mejorar las vías del país.

Este proyecto, llamado Plan Nacional de Atención Integral de Vialidad 2025, busca modernizar la red de carreteras y autopistas, anunció el Ministerio de Transporte.

El 2024 fue año récord para el Plan de Vialidad

Rojas aprovechó la oportunidad para anunciar que durante el 2024 se rompió el récord con más de un millón de toneladas de asfalto utilizadas en toda la red vial del país.

El viceministro enfatizó que la meta es garantizar un sistema de transporte más seguro y eficiente para todos.

En este sentido, el Plan Nacional de Atención Integral de Vialidad 2025 incluye la reparación de calles, la mejora de la señalización y la construcción de nuevas infraestructuras clave.

Vías finalizadas en la Gran Caracas

Dentro de lo programado, Rojas señaló que se están priorizando algunas arterias importantes de la Gran Caracas, como la Autopista Caracas-La Guaira, donde se están realizando trabajos de mantenimiento y reparación.

A su vez, la Troncal 1, desde el kilómetro 0 al 12, ya se encuentra culminada en su totalidad.

¿Qué se espera para el resto del año con el Plan Nacional de Atención Integral de Vialidad 2025?

El viceministro asegura que el proyecto avanza con rapidez. La carretera Panamericana registra un 30% de su rehabilitación integral en la carpeta asfáltica.

"Todo esto es gracias a las alianzas entre el sector público y privado, así como la articulación perfecta con el Gobierno Bolivariano en sus distintos niveles", señaló Rojas.

Con respecto a los trabajos en puentes, drenajes y vías agrícolas a lo largo de todo el territorio nacional, continúan con su curso con regularidad, "superando las expectativas del año anterior".

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube