Calendario del baloncesto español hasta fin de año: Horarios y encuentros

Los fanáticos del mejor baloncesto europeo podrán disfrutar gratis y en señal abierta de los mejores juegos del baloncesto español hasta fin de año

Por 2001

Calendario del baloncesto español hasta fin de año: Horarios y encuentros

Por: Andrea Matos Viveiros

El mejor plan para las fechas decembrinas es disfrutar del baloncesto más top de Europa a través de la señal abierta de Meridiano Televisión. Además, todos estos encuentros estarán disponibles vía streaming en meridiano.net/meridianotv. Yen alta definición a través de las plataformas Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go.

Esta cobertura especial permitirá seguir muy de cerca a los equipos más destacados de España, incluyendo al Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja, Baxi Manresa y muchos más.


https://www.instagram.com/p/DSDZJEzjetY/?hl=es

 

 

Próximos saltos entre dos

Sábado 13 de diciembre

  • Río Breogán vs Laguna Tenerife – 2:00p.m. Vía streaming meridiano.net/meridianotv
  • Morabanc Andorra vs Covirán Granada – 4:00p.m.

Domingo 14 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

  • Hiopos Lleida vs Real Madrid – 2:00p.m.
  • San Pablo Burgos vs Baxi Manresa – 4:00p.m.

Domingo 21 de diciembre

  • Unicaja vs Baskonia – 2:00 p.m.
  • Barcelona vs Joventut Badalona – 7:30a.m.

Sábado 27 de diciembre

  • Baskonia vs San Pablo Burgos – 1:00p.m.
  • Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.

Domingo 28 de diciembre

  • Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m.
  • Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.

¡No te pierdas ningún encuentro de la Liga Endesa y vive toda la intensidad del baloncesto español por Meridiano Televisión!

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
México
belleza
farándula
salud
Martes 09 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América