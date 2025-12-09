Calendario del baloncesto español hasta fin de año: Horarios y encuentros

Por: Andrea Matos Viveiros
El mejor plan para las fechas decembrinas es disfrutar del baloncesto más top de Europa a través de la señal abierta de Meridiano Televisión. Además, todos estos encuentros estarán disponibles vía streaming en meridiano.net/meridianotv. Yen alta definición a través de las plataformas Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go.
Esta cobertura especial permitirá seguir muy de cerca a los equipos más destacados de España, incluyendo al Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja, Baxi Manresa y muchos más.
Próximos saltos entre dos
Sábado 13 de diciembre
- Río Breogán vs Laguna Tenerife – 2:00p.m. Vía streaming meridiano.net/meridianotv
- Morabanc Andorra vs Covirán Granada – 4:00p.m.
Domingo 14 de diciembre
- Real Madrid vs Basquet Girona – 12:00p.m. Vía streaming meridiano.net/meridianotv
- Baxi Manresa vs Barcelona – 2:00p.m. Vía streaming meridiano.net/meridianotv
Sábado 20 de diciembre
- Hiopos Lleida vs Real Madrid – 2:00p.m.
- San Pablo Burgos vs Baxi Manresa – 4:00p.m.
Domingo 21 de diciembre
- Unicaja vs Baskonia – 2:00 p.m.
- Barcelona vs Joventut Badalona – 7:30a.m.
Sábado 27 de diciembre
- Baskonia vs San Pablo Burgos – 1:00p.m.
- Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.
Domingo 28 de diciembre
- Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m.
- Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.
¡No te pierdas ningún encuentro de la Liga Endesa y vive toda la intensidad del baloncesto español por Meridiano Televisión!
