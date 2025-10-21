Legado de adrenalina y pasión: tres atletas venezolanos que triunfan en deportes extremos

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela una generación de atletas alza la bandera nacional en escenarios audaces, desafiando la gravedad, las olas y los límites físicos.

Estos deportistas, que se abren paso en disciplinas extremas y de acción, transforman su pasión por la adrenalina en éxito internacional.

Con riesgo y la destreza han llevando sus trucos y hazañas a los podios más prestigiosos del mundo, logrando que el país resuene con fuerza en deportes como el BMX Freestyle y el Windsurf.

Daniel Dhers: el ícono olímpico del BMX Freestyle

El nombre de Daniel Dhers es sinónimo de BMX Freestyle y es, sin duda, la figura más reconocida de los deportes extremos venezolanos. Nacido en Caracas, su trayectoria es una de las más reconocidas el circuito mundial.

Dhers hizo historia al ganar la medalla de plata en el debut del BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021).

También posee un impresionante palmarés que incluye múltiples medallas de oro en los renombrados X Games, la competencia cumbre de los deportes de acción.

Pero, más allá de las competencias, Dhers se dedicó a impulsar la disciplina en Venezuela y a nivel global, con su propia academia y fundación, inspirando a las nuevas generaciones a tomar las rampas.

"Gollito" Estredo: la leyenda del Windsurf Freestyle

En las costas venezolanas se forjó otro campeón mundial, José "Gollito" Estredo, quien se convirtió en una leyenda indiscutible del Windsurf Freestyle.

Estredo es famoso por haber conquistado el título de Campeón Mundial de Windsurf Freestyle en múltiples ocasiones (nueve veces), destacando su habilidad para realizar acrobacias aéreas y maniobras extremas sobre las olas y el viento.

Su éxito subraya el potencial de Venezuela para los deportes acuáticos y extremos, especialmente en la isla de Margarita, su lugar de entrenamiento.

El relevo generacional en Skateboarding

El Skateboarding, que también debutó en las Olimpiadas, cuenta con jóvenes promesas que buscan seguir los pasos de los pioneros.

Ian Paul Rengel, un joven talento venezolano comenzó a figurar en eventos internacionales de gran envergadura como los World Skate Games, compitiendo con solo 13 años.

Su determinación, a menudo apoyada por el crowdfunding de sus seguidores, simboliza la pasión y el esfuerzo que caracterizan a los atletas de estos deportes en el país.

Los atletas del surf

Atletas como Francisco Bellorín, Ronald Reyes (campeón latinoamericano de Longboard en varias ocasiones), y Edmar Luque (Stand Up Paddle Surf) representaron a Venezuela en campeonatos panamericanos y eventos del circuito profesional.

Además de los competidores de élite, figuras como Alfonso "Alca" Mendoza (surfista y skater sin piernas) se convirtieron en ejemplos de superación, utilizando el deporte extremo como vehículo de transformación personal.

