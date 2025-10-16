Invitada VIP en Roma: el honor único que el Vaticano concede a Mirla Castellanos

Suscríbete a nuestros canales

La conocida cantante, actriz y presentadora venezolana, Mirla Castellanos se prepara para un viaje de profunda fe y significado, debido a que asistirá a la ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles en El Vaticano.

La icónica artista venezolana fue invitada a Roma para este evento histórico que convertirá a Hernández y Rendiles en los primeros santos de Venezuela, un acontecimiento que genera júbilo en millones de fieles.

La invitación a la ceremonia fue cursada a través de un amigo cercano de la cantante, un sacerdote con un rol importante dentro de la Santa Sede, lo que le otorga a Mirla Castellanos un lugar destacado entre los asistentes.

"Me llena de mucho sentimiento, fe, alegría y esperanza estar este domingo 19 allí junto a tanta gente, agradezco a la vida por vivir ese momento", expresó Mirla Castellanos sobre el esperado viaje.

La canonización de ambos venezolanos es considerada un momento poderoso de fe y unión, destacando sus vidas dedicadas al servicio, la ciencia, la caridad desinteresada y la virtud.

Por su parte, la diva criolla estará presente en la histórica Plaza de San Pedro en Roma, Italia, en la que reafirmará su profunda fe católica.

Además, se conoció que Mirla Castellanos contará con atenciones especiales durante su estadía en El Vaticano, incluyendo alojamiento en la Domus Sanctae Marthae, la residencia dentro de la ciudad-estado, residencia donde vivió el Papa Francisco.

