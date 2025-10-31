Cierres viales por Nocturneando: conoce las vías cerradas y alternas desde este 31 octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 31 de octubre inicia el montaje de tarimas para la 9na edición de Nocturneando, evento cultural que se realizará en el Casco de Chacao.

Según información oficial de la Alcaldía de Chacao, se activarán cierres viales en puntos clave para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la logística del evento.

Nocturneando: ¿Qué calles estarán cerradas y cuándo?

A partir de las 8:00 p.m. del viernes, se cerrarán los siguientes cruces:

Avenida Uslar Pietri con Monseñor Juan Grilc

Avenida Cecilio Acosta con Francisco de Miranda

Avenida Ávila con Calle Miranda

El sábado 1 de noviembre se sumarán otras restricciones desde las 8:00 a.m. y nuevamente desde las 6:00 p.m., extendiéndose hasta el domingo 2 de noviembre a las 6:00 a.m.

Vías alternas para los conductores

Para evitar congestión, se recomienda tomar las siguientes rutas:

Avenida Libertador como vía principal hacia el este

Calle El Bosque para conexión con Altamira

Avenida Principal de Bello Campo para desvíos hacia Los Palos Grandes

Calle Elice como acceso alterno hacia Chacaíto

Además, se sugiere evitar el Casco de Chacao durante las horas pico del sábado y domingo, especialmente si no se asiste al evento.

¿Qué medidas de seguridad estarán activas?

Funcionarios de PoliChacao y Protección Civil estarán desplegados en los accesos cerrados y zonas peatonales. También se habilitarán puntos de información y atención médica.

La alcaldía invita a los vecinos a tomar previsiones, planificar sus desplazamientos y disfrutar del evento con responsabilidad.

