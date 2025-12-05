Colombia busca ampliar conectividad aérea con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno colombiano está trabajando activamente para aumentar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela, en un contexto marcado por tensiones y restricciones en el espacio aéreo de este último país. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta gestión.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) ha confirmado que está en conversaciones con las aerolíneas venezolanas Laser, Avior y Turpial para establecer nuevos acuerdos que permitan ampliar la conectividad aérea entre ambos países. En un comunicado a través de la red social X, Aerocivil destacó que estos esfuerzos buscan ofrecer más alternativas para los viajeros, fortaleciendo así la conectividad entre Colombia y Venezuela.

Impacto de las suspensiones de vuelo

La iniciativa surge en un momento crítico, ya que varias aerolíneas, incluyendo la estatal colombiana Satena y las privadas Wingo y Copa Airlines, han suspendido sus vuelos hacia Venezuela debido a problemas en los sistemas de navegación satelital. Esta situación ha generado una crisis de conectividad aérea, complicando aún más los viajes entre ambos países.

Laser, una de las aerolíneas en diálogo con el Gobierno colombiano, también ha tenido que cancelar sus vuelos en la ruta Caracas-Madrid hasta el 8 de diciembre por "causa de fuerza mayor". De manera similar, la aerolínea española Plus Ultra ha extendido la cancelación de sus vuelos entre España y Venezuela hasta el 9 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Advertencias internacionales

La crisis se agrava por una advertencia emitida el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Esta advertencia se produce en el contexto de un despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, lo que ha llevado a varias aerolíneas a cancelar sus operaciones en la región.

Como resultado de estas tensiones, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) han revocado la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Estas decisiones han sido justificadas bajo el argumento de que estas empresas "se sumaron a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

El INAC ha expresado su esperanza de que las aerolíneas Wingo y Copa Airlines puedan reiniciar sus vuelos en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta y dependerá de cómo evolucione el contexto político y militar en la región.