Cruzar a EEUU por carretera será más costoso: claves del nuevo ajuste fronterizo

Suscríbete a nuestros canales

Viajeros que planean cruzar a EEUU por vía terrestre deberán prepararse para un aumento significativo en el costo del permiso migratorio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que la tarifa del Formulario I-94 se incrementará en los próximos días.

Este ajuste impactará directamente a quienes ingresen por puertos terrestres y pretendan internarse más de 25 millas dentro del territorio estadounidense. Familias y turistas frecuentes serán los más afectados.

Cruzar a EEUU: ¿cuándo y cuánto costará el nuevo permiso?

A partir del 30 de septiembre, el costo del I-94 subirá de US$6 a US$30, lo que representa un aumento cercano al 400 %.

Esta modificación responde a la Ley HR-1 (“One Big Beautiful Bill Act”), que establece un cargo mínimo de US$24 para el año fiscal 2025, sumado a la tarifa base que ya aplica la CBP.

Además, el gobierno estadounidense anunció que este monto se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor. Por lo tanto, se esperan nuevos ajustes en los próximos años.

¿Quiénes deberán pagar esta nueva tarifa?

El cobro se aplicará exclusivamente a quienes crucen por tierra y deban solicitar el I-94. Este documento es obligatorio para quienes planean viajar más allá de las 25 millas desde la frontera, incluyendo usuarios del Cross Border Xpress (CBX).

En contraste, los viajeros que ingresen por vía aérea o marítima no enfrentarán este aumento, ya que el registro se procesa automáticamente y sin costo adicional.

Impacto económico en el sur de California

Joaquín Luken, director de Smart Border Coalition, advirtió que esta medida afectará el poder adquisitivo de los turistas. “Las familias tendrán menos dinero para gastar en hoteles, restaurantes y tiendas”, señaló.

Según estimaciones, miles de viajeros cruzan diariamente desde Tijuana hacia California. El nuevo costo podría reducir el flujo turístico y alterar el comportamiento de consumo en zonas fronterizas.

Cabe destacar que el permiso I-94 tiene una vigencia de seis meses y puede tramitarse a través de la aplicación móvil CBP One. Las autoridades recomiendan activarlo en el puerto de entrada correspondiente y verificar que el viaje supere el límite de 25 millas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube