El acta de nacimiento a solo un clic: así puede tramitarlo sin salir de su casa

Obtener una partida de nacimiento certificada ya no requiere necesariamente de largas colas ni esperas interminables en las oficinas del Registro Civil.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ha transformado este proceso al incorporar la solicitud de documentos esenciales, como el acta de nacimiento, a su plataforma en línea.

Esta digitalización permite a los ciudadanos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, conseguir una copia certificada y legalizada de su documento fundamental en cuestión de días y sin intermediarios.

Pasos clave del trámite digital

El éxito de la solicitud en línea de la partida de nacimiento depende de seguir los siguientes pasos:

El usuario debe ingresar al portal del Saren, si no posee una cuenta debe crearla.

Dentro de la plataforma, el usuario selecciona "Registro Principal", luego "Copias Certificadas" y escoge el tipo de documento.

Debe rellenar con los datos requeridos y adjuntar un PDF de la copia de la cédula de identidad y del acta de nacimiento.

Si desea que el documento sea legalizado, podría tener un costo adicional.

Una vez confirmada la solicitud, se generará la orden de pago que podrás cancelar en una sucursal bancaria o a través del portal del Banco de Venezuela.

¿Por qué es importante?

El acta de nacimiento legalizada por el Saren constituye el primer y esencial requisito para la Apostilla de La Haya, un proceso indispensable para validar el documento en el extranjero.

Este trámite no solo hace posible el reconocimiento legal de una persona, sino que indica, que la persona pertenece a una familia, comunidad y nación.

El Saren recomienda a los usuarios estar pendiente tanto la bandeja de entrada como la carpeta de spam de su correo electrónico, ya que es la vía exclusiva por la cual el Saren notifica el estatus final del documento y lo entrega digitalmente.

Además, deben prestar atención a los mensajes de error del sistema a la hora de trámites y actualización de datos.

