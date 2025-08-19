Empresa de envío busca personal en Caracas: conoce los cargos disponibles

La empresa nacional de envíos abre vacantes en Caracas y convoca a profesionales interesados en sumarse a su equipo administrativo y operativo. La oferta aplica solo en la capital.
Según información oficial compartida por Ipostel, el proceso de postulación ya está activo. Los interesados deben enviar su síntesis curricular al correo [email protected].
Oferta de trabajo: vacantes disponibles
La institución busca personal para reforzar sus operaciones en la ciudad. El llamado incluye áreas administrativas, logísticas y de atención al público.
Además, Ipostel destaca que esta convocatoria forma parte de su plan de expansión y modernización en la región capital.
Por lo tanto, Ipostel abre vacantes en Caracas con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus servicios y ampliar su capacidad operativa.
En tal sentido, la institución busca personal para áreas técnicas, administrativas, operativas y de atención ciudadana. El llamado incluye perfiles diversos y altamente especializados.
A continuación, las vacantes disponibles en esta convocatoria exclusiva para Caracas:
-
Abogado
-
Auditor
-
Analista
-
Archivista
-
Asistente administrativo
-
Promotor integral
-
Contador
-
Coordinador comercial
-
Coordinador operativo
-
Ejecutivo de cuentas
-
Especialista en informática
-
Especialista en telecomunicaciones
-
Jefe de oficina
-
Programador
-
Hacedor
-
Auxiliar de mantenimiento
-
Chofer
-
Clasificador postal
-
Cocinero
-
Electricista
-
Herrero
-
Mecánico
-
Mensajero
-
Plomero
Servicios que ofrece Ipostel
El Correo de Venezuela gestiona envíos nacionales e internacionales. También ofrece soluciones logísticas para empresas de distintos sectores.
Mientras tanto, su red de oficinas y centros de distribución permite atender a usuarios en todo el país con cobertura amplia y directa.
Por ejemplo, Ipostel moviliza documentos, paquetes y mercancías con trazabilidad y soporte técnico en cada etapa del proceso.
En consecuencia, Ipostel abre vacantes en Caracas para fortalecer estas funciones y garantizar atención oportuna a sus clientes.
También visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube