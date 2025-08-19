Empresa de envío busca personal en Caracas: conoce los cargos disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La empresa nacional de envíos abre vacantes en Caracas y convoca a profesionales interesados en sumarse a su equipo administrativo y operativo. La oferta aplica solo en la capital.

Según información oficial compartida por Ipostel, el proceso de postulación ya está activo. Los interesados deben enviar su síntesis curricular al correo [email protected].

Oferta de trabajo: vacantes disponibles

La institución busca personal para reforzar sus operaciones en la ciudad. El llamado incluye áreas administrativas, logísticas y de atención al público.

Además, Ipostel destaca que esta convocatoria forma parte de su plan de expansión y modernización en la región capital.

Por lo tanto, Ipostel abre vacantes en Caracas con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus servicios y ampliar su capacidad operativa.

En tal sentido, la institución busca personal para áreas técnicas, administrativas, operativas y de atención ciudadana. El llamado incluye perfiles diversos y altamente especializados.

A continuación, las vacantes disponibles en esta convocatoria exclusiva para Caracas:

Abogado

Auditor

Analista

Archivista

Asistente administrativo

Promotor integral

Contador

Coordinador comercial

Coordinador operativo

Ejecutivo de cuentas

Especialista en informática

Especialista en telecomunicaciones

Jefe de oficina

Programador

Hacedor

Auxiliar de mantenimiento

Chofer

Clasificador postal

Cocinero

Electricista

Herrero

Mecánico

Mensajero

Plomero

Servicios que ofrece Ipostel

El Correo de Venezuela gestiona envíos nacionales e internacionales. También ofrece soluciones logísticas para empresas de distintos sectores.

Mientras tanto, su red de oficinas y centros de distribución permite atender a usuarios en todo el país con cobertura amplia y directa.

Por ejemplo, Ipostel moviliza documentos, paquetes y mercancías con trazabilidad y soporte técnico en cada etapa del proceso.

En consecuencia, Ipostel abre vacantes en Caracas para fortalecer estas funciones y garantizar atención oportuna a sus clientes.

