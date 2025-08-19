Empleo

Empresa de envío busca personal en Caracas: conoce los cargos disponibles

La empresa compartió los detalles para que los aspirantes puedan enviar su sintesis curricular.

Por Rosa León
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 10:59 am

La empresa nacional de envíos abre vacantes en Caracas y convoca a profesionales interesados en sumarse a su equipo administrativo y operativo. La oferta aplica solo en la capital.

Según información oficial compartida por Ipostel, el proceso de postulación ya está activo. Los interesados deben enviar su síntesis curricular al correo [email protected].

Oferta de trabajo: vacantes disponibles

La institución busca personal para reforzar sus operaciones en la ciudad. El llamado incluye áreas administrativas, logísticas y de atención al público.

Además, Ipostel destaca que esta convocatoria forma parte de su plan de expansión y modernización en la región capital.

Por lo tanto, Ipostel abre vacantes en Caracas con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus servicios y ampliar su capacidad operativa.

En tal sentido, la institución busca personal para áreas técnicas, administrativas, operativas y de atención ciudadana. El llamado incluye perfiles diversos y altamente especializados.

A continuación, las vacantes disponibles en esta convocatoria exclusiva para Caracas:

  • Abogado

  • Auditor

  • Analista

  • Archivista

  • Asistente administrativo

  • Promotor integral

  • Contador

  • Coordinador comercial

  • Coordinador operativo

  • Ejecutivo de cuentas

  • Especialista en informática

  • Especialista en telecomunicaciones

  • Jefe de oficina

  • Programador

  • Hacedor

  • Auxiliar de mantenimiento

  • Chofer

  • Clasificador postal

  • Cocinero

  • Electricista

  • Herrero

  • Mecánico

  • Mensajero

  • Plomero

Servicios que ofrece Ipostel 

El Correo de Venezuela gestiona envíos nacionales e internacionales. También ofrece soluciones logísticas para empresas de distintos sectores.

Mientras tanto, su red de oficinas y centros de distribución permite atender a usuarios en todo el país con cobertura amplia y directa.

Por ejemplo, Ipostel moviliza documentos, paquetes y mercancías con trazabilidad y soporte técnico en cada etapa del proceso.

En consecuencia, Ipostel abre vacantes en Caracas para fortalecer estas funciones y garantizar atención oportuna a sus clientes.

