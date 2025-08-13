Empresa ferretera realiza jornada de reclutamiento en el interior del país: 14 y 15 de agosto:

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de ferreterías EPA se encuentra en una jornada de captación de personal en la que buscan varios cargos importantes en sus sedes de Maturín y Maracaibo.

A través de sus redes sociales, la compañía informó que se encuentran en la búsqueda de un subgerente y gerente de piso de ventas, gerente de Área de Ventas y gerente de Área de Entretenimiento.

"Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Desliza y conoce las fechas en las que estaremos realizando jornada de captación en tu ciudad", expresó EPA.

Jornadas de captación de personal

Maturín: 13 de agosto/ desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Tienda de la Av. Alirio Ugarte Pelayo

Maracaibo: 14 de agosto/ desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Tienda Las Delicias

Requisitos

Bachiller, mayor de 18 años, profesional o estudiante universitario de los últimos semestres

Disponibilidad de trabajar en horarios de tienda y residenciados en las zonas aledañas

Asistir con el CV impreso actualizado

