Empresa ferretera realiza jornada de reclutamiento en el interior del país: 14 y 15 de agosto:

La cadena de ferreterías EPA se encuentra en una jornada de captación de personal en la que buscan varios cargos importantes en sus sedes de Maturín y Maracaibo.
A través de sus redes sociales, la compañía informó que se encuentran en la búsqueda de un subgerente y gerente de piso de ventas, gerente de Área de Ventas y gerente de Área de Entretenimiento.
"Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Desliza y conoce las fechas en las que estaremos realizando jornada de captación en tu ciudad", expresó EPA.
Jornadas de captación de personal
Maturín: 13 de agosto/ desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Tienda de la Av. Alirio Ugarte Pelayo
Maracaibo: 14 de agosto/ desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Tienda Las Delicias
Requisitos
Bachiller, mayor de 18 años, profesional o estudiante universitario de los últimos semestres
Disponibilidad de trabajar en horarios de tienda y residenciados en las zonas aledañas
Asistir con el CV impreso actualizado
