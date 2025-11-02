Feria de salud y exámenes de diabetes gratis en Dallas: sepa dónde y cuándo podrá acceder a la atención

Suscríbete a nuestros canales

El primer evento anunciado en materia de salud viene de la mano de un importante centro médico en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), que realiza periódicamente ferias de salud y servicios gratuitos para los residentes del condado, sepa qué ofrece la siguiente jornada.

Estamos hablando de la labor de Parkland Memorial Hospital, que próximamente estará realizando un evento familiar de salud.

Entonces, el hospital Parkland llevará a cabo un evento gratuito de carácter comunitario en pocos días.

La cita será para el martes 4 de noviembre de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Inspired Vision Compassion Center: 2019 N. Masters Drive, Dallas, 75217. Dallas, TX 75217.

Servicios a los que puede acceder en la feria del 4 de noviembre

En dicha feria de salud, se ofrecerá educación sobre el mejoramiento de la diabetes, presión arterial, VIH, entre otras afecciones.

Además, los servicios incluyen exámenes de salud gratis.

Indican que prestarán atención sobre:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras

Los interesados que tengan alguna duda pueden llamar al 214-484-6393.

Jornadas de exámenes gratuitos: Noviembre Mes de la Concientización sobre la Diabetes

El Departamento de Salud del Condado de Dallas (DCHHS) organizará una jornada de realización de chequeos para la diabetes.

También se harán pruebas de riñón y lípidos los días 6 y 12 de noviembre.

“¡Noviembre es el #MesNacionalDeLaDiabetes! ¿Sabías que la detección temprana puede marcar una diferencia? ¡DCHHS y nuestros colaboradores estamos haciéndolo fácil y GRATIS para que conozcas tus números (…)!”, indicaron desde la cuenta de Dallas County HHS, @DCHHS.

Jueves 6 de noviembre de 10:00 am a 1:00 pm en el DCHHS, 2377 N. Stemmons Freeway, Dallas.

Viernes 7 de noviembre de 4:00 a 6:00 pm en el 3 Springs Apartments, 4520 Ambassador Way, en Balch Spring.

Miércoles 12 de noviembre de 10:00 am a 1:00 pm en el South Dallas Cultural Center, 3,400 S. Fitzhugh Av. Dallas.

Martes 18 de noviembre de 12:00 a 2:00 pm en el Garland Immunization Clinic, 232 S. Carver Street, Garland.

Sin embargo, tenga en cuenta que las personas interesadas deben registrarse previamente, puede hacerlo en el siguiente enlace: DCHHS Diabetes Awareness Month Screenings.

“¡Únase a nosotros y a sus socios Baylor Scott & White Health y UTSW para exámenes gratuitos en el condado de Dallas! No pierdas esta oportunidad de cuidar tu salud y aprender más sobre la prevención de la diabetes. ¡Sesiones de información, recursos y obsequios y más!, instan en el mismo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube