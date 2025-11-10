Honor abre en Caracas su primer servicio técnico autorizado: conozca todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Honor, empresa de tecnología china que produce una amplia gama de dispositivos inteligentes, como teléfonos, portátiles, tablets, entre otros, abrirá su primer Centro de Servicio técnico en la ciudad de Caracas.

Este Centro de Servicio en Caracas, será un espacio diseñado para ofrecer atención especializada, diagnósticos y soporte técnico integral a los usuarios de la marca.

Centro Comercial City Market

La inauguración oficial se realizará este martes 11 de noviembre, en el Piso 5 del City Market, en la capital.

"Con este nuevo centro, HONOR refuerza su compromiso con la satisfacción de sus clientes, brindando un punto de atención cómodo, seguro y accesible", expresa Honor.

El espacio estará abierto de lunes a sábado, de 9:00 am a 7:00 pm, para atender consultas, revisiones y solicitudes de soporte técnico.



Como parte de la celebración, entre el 11 y el 15 de noviembre, todos los clientes que adquieran un dispositivo HONOR en City Market recibirán un protector de pantalla y servicios de diagnóstico, sin costo adicional durante el periodo promocional.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube