“Mamando y loco”: la nueva gira nacional de Er Conde del Guácharo

Suscríbete a nuestros canales

El humorista venezolano, Benjamín Rausseo, más conocido como “Er Conde del Guácharo”, retoma los escenarios con su personaje más famoso tras casi tres años de pausa política.

La nueva gira, titulada "Mamando y Loco", promete recorrer las principales ciudades del país y llevar gaita, chistes actualizados y su particular visión del cambio en Venezuela.

​En una entrevista reciente, Rausseo explica que el personaje le exigió volver al ruedo "Son 40 años haciendo este personaje, yo creo que hacía falta porque la gente en Venezuela necesita que el humor esté presente", afirmó.

​El humorista se había retirado de los escenarios para dedicarse a su trabajo como activista político. Aunque asegura no arrepentirse de la pausa y afirma que "mis ideas en la política serán un granito de arena, pero hay que facturar y yo soy de los que convierte el humor en fuentes de trabajo".

Sobre su paso por la política, el comediante fue enfático "Yo hice una pausa porque bueno, no estoy de acuerdo con algunas cosas ni con un lado ni con otro. Estoy en el centro".

Prometió que su humor seguirá siendo "por el centro", manteniendo su tradición de bromear.

De Caracas a Chile

​El show "Mamando y Loco" marca el reencuentro del Conde con el público venezolano, prometiendo una catarsis colectiva.

El comediante indicó que el espectáculo tendrá una duración de aproximadamente una hora y veinte minutos, e incluirá números de gaita.

El tour arranca en Caracas, y luego visitará Lechería, Barinas, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo, se esperan alrededor de 10 fechas en Venezuela antes de finalizar el año.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube