Movistar ya permite cambiar la eSIM de un teléfono a otro sin costo: así puedes hacerlo

Según la cuenta especializada en temas tecnológicos, NébulaVzla, Movistar ya permite cambiar la eSIM de un teléfono a otro sin costo alguno. La migración se puede hacer a través de la App de la empresa.

El único requisito es que ya cuentes previamente con una eSIM. Puede hacerse desde iOS a Android, Android a iOS o entre el mismo sistema operativo.

La opción se encuentra en la sección de inicio de sesión de la app de mi Movistar.

"Esta ha sido una de las funciones más esperadas para mejorar la experiencia con la eSIM", expresó Nébula.

Según algunos usuarios, esta migración de eSIM tenía un costo de hasta $50 anteriormente.

