Puntos de la feria del pescado en Caracas: operativos este 16 y 17 de agosto 

Este sábado 16 y domingo 17 de agosto, llega a Caracas la feria Venezuela Come + Pescado.

La información la compartió el Ministerio de Pesca y Acuicultura a través de sus redes sociales.

¿Cuáles son los puntos de la feria del pescado este fin de semana?

De acuerdo con el reporte, en Caracas la feria del pescado se llevará a cabo en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar, municipio Libertador.

Es de recordar que, en las jornadas, se distribuyen algunas especies como: cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, , camarón limpio crudo y con concha.

"Venezuela Come + Pescado presente en la Plaza de Los Próceres Civiles, en la avenida Bolívar, durante los días 15, 16 y 17 de agosto, ofreciendo los mejores productos de nuestros mares y ríos", se lee en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Las jornadas de la feria del pescado arrancan desde la 9:00 de la mañana en cada localidad.

