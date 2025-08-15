Economía

Puntos de la feria del pescado en Caracas: operativos este 16 y 17 de agosto 

La información la compartió el Ministerio de Pesca y Acuicultura a través de sus redes sociales.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 03:28 pm

Este sábado 16 y domingo 17 de agosto, llega a Caracas la feria Venezuela Come + Pescado.

¿Cuáles son los puntos de la feria del pescado este fin de semana?

De acuerdo con el reporte, en Caracas la feria del pescado se llevará a cabo en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar, municipio Libertador.

Es de recordar que, en las jornadas, se distribuyen algunas especies como: cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, , camarón limpio crudo y con concha.

"Venezuela Come + Pescado presente en la Plaza de Los Próceres Civiles, en la avenida Bolívar, durante los días 15, 16 y 17 de agosto, ofreciendo los mejores productos de nuestros mares y ríos", se lee en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Las jornadas de la feria del pescado arrancan desde la 9:00 de la mañana en cada localidad.

Viernes 15 de Agosto - 2025
