Sistema Patria ajusta el Bono Único Familiar: más de 50% de aumento desde junio

Desde el pasado 3 de junio de 2025, el Ejecutivo Nacional inició la entrega del Bono Único Familiar a través del Sistema Patria, como parte de sus programas de protección social.

Este beneficio mensual, dirigido a millones de familias venezolanas, ha registrado cuatro incrementos consecutivos en su monto, reflejando ajustes económicos progresivos.

Aumentos del Bono Único Familiar desde junio

En su primera entrega, el bono fue acreditado por un monto de Bs 1.455. Sin embargo, el 11 de junio se sumó un retroactivo de Bs 970, elevando el total percibido ese mes.

Posteriormente, el 2 de julio, el bono fue asignado por Bs 1.620, lo que representó un aumento del 11,34 % respecto al monto inicial de junio.

Para agosto, el beneficio se incrementó nuevamente, alcanzando los Bs 1.890, con un ajuste del 16,6 % frente al mes anterior.

Finalmente, en septiembre, el bono llegó a Bs 2.200, lo que refleja un nuevo aumento del 16,40 % respecto a agosto.

Este incremento progresivo del Sistema Patria en el Bono Único Familiar representa un 51% desde su entrega.

¿Qué representa este bono para las familias?

El Bono Único Familiar agrupa beneficios de programas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100 % Escolaridad, entre otros.

Además, el monto es indexado, lo que significa que se ajusta según indicadores económicos para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.

¿Cómo se recibe el bono?

Los pagos se realizan de forma directa y gradual a través del Sistema Patria, y los beneficiarios reciben notificaciones vía mensaje de texto desde el número corto 3532.

El subsidio puede utilizarse para pagos de servicios públicos, recargas telefónicas, gasolina, compras en comercios afiliados y ahorro en títulos de oro soberano.

Cómo registrarse para cobrar el subsidio

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.patria.org.ve. Seleccionar "Registrarse". Completar los datos personales: número de cédula, teléfono, fecha de nacimiento y verificación de seguridad. Confirmar la identidad mediante un código enviado al teléfono móvil. Ingresar información adicional: nombre, dirección y correo electrónico. Crear una contraseña segura para acceder al sistema. Finalizar el registro e iniciar sesión para verificar la asignación del bono.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

