Tienda de electrodomésticos lanza "súper ofertas" por tiempo limitado: inician este 16 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida tienda de electrodomésticos Daka anunció el inicio de su tradicional "100 horas" de ofertas en todos sus productos, promoción que estará vigente hasta el domingo 19 de octubre.

"Tus productos favoritos con los mejores descuentos, solo por 4 días seguidos. Válido a nivel nacional, desde el 16 hasta el 19 de octubre", detalló la empresa.

Durante cuatro días ininterrumpidos de súper descuentos, los clientes tendrán la oportunidad de adquirir sus productos soñados con precios insuperables y promociones especiales en más de 2 mil productos. A través de sus redes sociales, han detallado el precio de sus productos durante estos 4 días.

Cabe destacar que Daka no cuenta con sistemas de créditos como Cashea, por lo que las compras se hacen al contado.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube