¡Agresión fatal! Condenan a tres hombres por quemar vivo a su vecino: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público dictaminó penas de prisión para los responsables de una brutal golpiza que culminó en la muerte de un hombre en la ciudad de Maturín, estado Monagas.

Los hechos, ocurridos en febrero de 2023, dejaron una víctima identificada como Juan Antonio Romero Lira, un vecino del sector Villa Victoria.

De acuerdo con lo reportado por El Aragueño, Romero fue acusado por los implicados de cometer un delito grave.

¿Qué ocurrió con la víctima?

El suceso se inició la noche del 17 de febrero de 2023 en el sector Villa Victoria, específicamente en la calle 2. Alrededor de las 8:30 p.m., un grupo de residentes irrumpió en la residencia de Romero Lira, acusándolo de abusar sexualmente de una niña de apenas siete años.

Entre el grupo que asaltó la vivienda de Romero Lira se identificó a Zurima Thais Rodríguez Lunar, madre de la supuesta víctima, junto a César Adrián Hernández, Yimmi José Urrieta Rodríguez, Yosmar Gabriel Chacón Brito, José Gregorio Aníbal Díaz, además de la presencia de un adolescente y otro individuo.

Según lo revelado por las pesquisas, los agresores lograron sacar a Romero Lira de su casa por la fuerza, golpeándolo y sometiéndolo. Posteriormente, lo arrastraron hasta un área boscosa cercana.

Las autoridades determinaron que el grupo roció a Romero Lira con gasolina y le prendió fuego. En medio de la conmoción, un adolescente grabó la escena mientras instaba a que se arrojara una tela sobre la víctima para acelerar la combustión.

Hallazgos forenses y sentencia judicial

Romero Lira no resistió la gravedad de las heridas, falleciendo a consecuencia de la agresión. El informe forense detalló que la víctima sufrió una fractura craneal producto de un objeto contundente, además de quemaduras de segundo y tercer grado que cubrieron el 100% de su cuerpo.

El proceso judicial culminó con la ratificación de las penas de cárcel para los implicados principales. César Adrián Hernández, José Gregorio Aníbal Díaz y Yosmar Gabriel Chacón Brito recibieron una condena de 15 años y 4 meses de prisión.

Por su parte, la madre de la menor presuntamente afectada, Zurima Thais Rodríguez Lunar, y Yimmi José Urrieta Rodríguez, quienes decidieron admitir los cargos imputados, enfrentarán penas más reducidas, cercanas a los 7 años de reclusión.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube