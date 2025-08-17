Arrollan a dos mujeres en Caracas: conductor habría perdido el control del vehículo

Suscríbete a nuestros canales

Bomberos de Caracas reportan un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este domingo 17 de agosto.

De acuerdo con la información oficial, un hombre arrolló a dos mujeres, dejándolas con múltiples heridas.

Las autoridades informaron que las víctimas fueron trasladadas de forma inmediata a un centro de salud y reciben atención médica.

¿Dónde fueron arrolladas las dos mujeres?

A través de su cuenta de Instagram, el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, dio a conocer la noticia del accidente.

El hecho ocurrió en la parroquia Coche, subida de Cacique Tiuna, cuando un hombre de 26 años a bordo de una moto perdió el control y arrolló a dos mujeres que transitaban por la vía.

Hasta el momento, se desconoce la información sobre la identidad de las víctimas y del responsable.

No obstante, las autoridades se encuentran investigando las causas del suceso para tomar las medidas correspondientes.

¿Qué se sabe sobre las víctimas del accidente?

Al momento de la evaluación por los equipos de seguridad, el conductor de la moto presentaba múltiples excoriaciones.

La mujer de 20 años de edad presentó traumatismo craneoencefálico y traumatismo a nivel de la cadera.

Con respecto a la tercera víctima, de 42 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico y una posible fractura en la extremidad inferior izquierda.

Los heridos fueron trasladados en una ambulancia del CICRA hasta el Hospital Periférico de Coche.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube