FANB detiene a empleado de peaje por sustracción de fondos: esto pasó 

En el marco de la Operación "Escudo Bolivariano", efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvieron en flagrancia a un ciudadano por la presunta sustracción de fondos de la caseta de recaudación del Peaje Los Potocos.

El aprehendido, quien se encontraba laborando en el peaje en el estado Anzoátegui, fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Efectivos de la FANB detienen a empleado de peaje por sustracción de fondos

La detención fue ejecutada por militares adscritos al D-521 del CZGNB-52 Anzoátegui, en el Sector Los Potocos de Barcelona, Municipio Simón Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano aprehendido fue identificado como Gustavo Alejandro Ríos Montana.

La acción se ejecutó en atención a una denuncia formal presentada desde la gerencia del Peaje Los Potocos, agrega la reseña.

De igual forma, se conoció que, al momento de la aprehensión, se le encontró a Ríos Montana, oculto en su vestimenta, la cantidad de 2.100,00 bolívares en efectivo, dinero que presuntamente sustrajo ilícitamente de la caseta de recaudación.

El procedimiento se realizó bajo la coordinación de la REDI N°5 Oriental, y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para los procesos legales correspondientes.

