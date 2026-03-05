Amenaza comercial con España: esta es la lista negra de productos que dejarían de llegar a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 3 de marzo la ruptura de los vínculos comerciales con España tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones aéreas contra Irán.

Durante un encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense calificó de "terrible" la actitud del país europeo y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, suspender las relaciones económicas.

Por su parte, el presidente Sánchez defendió la soberanía española y su postura de "no a la guerra", argumentando que cualquier ofensiva militar sin el respaldo de las Naciones Unidas carece de legalidad internacional.

Aunque España es el sexto socio comercial de EEUU fuera de la Unión Europea, esta decisión genera una incertidumbre importante en diversos sectores productivos que dependen de las exportaciones al mercado norteamericano.

Productos

Según detalla Univisión, esta es la lista de algunos productos y rubros españoles que enfrentan un riesgo inmediato de bloqueo o aranceles punitivos incluye:

Aceite de oliva y derivados : es el producto más emblemático; Estados Unidos absorbe el 50% de las ventas españolas fuera de la UE.

: es el producto más emblemático; Estados Unidos absorbe el 50% de las ventas españolas fuera de la UE. Vinos y bebidas espirituosas: especialmente el vino espumoso y los caldos con denominación de origen.

especialmente el vino espumoso y los caldos con denominación de origen. Sector cárnico: principalmente el jamón ibérico y otros embutidos curados de alta gama.

principalmente el jamón ibérico y otros embutidos curados de alta gama. Industria farmacéutica: medicamentos, productos sanguíneos, vacunas y cultivos celulares, que representan una cuarta parte de las exportaciones.

medicamentos, productos sanguíneos, vacunas y cultivos celulares, que representan una cuarta parte de las exportaciones. Bienes de equipo y maquinaria: transformadores eléctricos, turbopropulsores y componentes para turbinas de gas.

transformadores eléctricos, turbopropulsores y componentes para turbinas de gas. Materiales de construcción: productos fabricados con cemento, piedra artificial y concreto, donde el 40% de la producción se destina a EEUU.

productos fabricados con cemento, piedra artificial y concreto, donde el 40% de la producción se destina a EEUU. Siderurgia y metalurgia: tubos, tuberías y perfiles de hierro o acero sin soldadura.

Posibilidades

A pesar de la contundencia de Trump, analistas económicos y autoridades de la Unión Europea advierten que una ruptura comercial total enfrenta obstáculos legales complejos.

España, al ser miembro de los 27, se rige por acuerdos comerciales negociados en bloque por Bruselas, lo que impide que Washington tome medidas discriminatorias contra un solo Estado miembro sin afectar la relación con toda la Unión.

No obstante, el impacto emocional y financiero ya se siente en el Ibex 35 y en las asociaciones empresariales, que temen un retorno a la política de aranceles agresivos.

Mientras tanto, el Gobierno español prepara un "escudo social" para mitigar los posibles daños económicos de este choque diplomático que sitúa a España en el centro de la tensión geopolítica global.

