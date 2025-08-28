¡Disputa comercial! El servicio de correos mexicano suspende los envíos a EE. UU.: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Postal Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaron, este miércoles, la suspensión temporal de los envíos a EE. UU.

Según una publicación de Vive USA en redes sociale, la medida es una respuesta a una orden ejecutiva de Trump. A partir de ahora, las importaciones de bajo valor ya no gozan de un estatus libre de aranceles.

¿Qué paquetes no pueden entrar a EE. UU.?

La orden ejecutiva de Trump elimina la exención de impuestos aduaneros para los envíos internacionales de 800 dólares o menos.

El servicio postal mexicano ha suspendido los envíos “en tanto se definen los nuevos procesos operativos”.

Sin embargo, las cartas, libros, regalos y paquetes pequeños con un valor inferior a 100 dólares todavía están exentos de la medida.

¿Qué otros países se vieron afectados?

México no es el único país afectado por la medida. Varios servicios postales de Europa, así como los de Japón, también anunciaron la suspensión de sus envíos a EE.UU.

La falta de claridad sobre los nuevos aranceles provocó que países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Italia, Francia y Reino Unido suspendieran sus servicios.

¿Cuál es la postura del gobierno mexicano?

El gobierno mexicano considera que los nuevos aranceles de Trump son un ataque a su economía.

Sin embargo, en un comunicado conjunto, el Servicio Postal Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que la medida no solo aplica para México, sino para todos los países.

