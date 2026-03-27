¿Hasta qué edad puedes enlistarte en el ejército de EEUU? El Pentágono lanza drástico cambio

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El Departamento de Defensa de los Estados Unidos implementará a partir de abril un cambio importante en sus políticas de alistamiento, elevando la edad máxima permitida de 35 a 42 años.

Esta medida busca revertir los desafíos de reclutamiento enfrentados en años anteriores y alinear al Ejército Regular, la Guardia Nacional y la Reserva con los estándares de la Fuerza Aérea y la Armada, que ya aceptan candidatos mayores de 40 años.

Datos

Los datos oficiales del año fiscal 2026 confirman una tendencia al envejecimiento en las filas, con una edad promedio de ingreso de 22,7 años, superando los registros de las dos décadas pasadas.

Con esta apertura, las autoridades militares apuestan por atraer a profesionales con mayor experiencia de vida y perfiles diversos que anteriormente quedaban excluidos por límites generacionales según detalla Independent.

Normativas

Además de la extensión etaria, las nuevas normativas eliminan barreras históricas relacionadas con el consumo de cannabis para facilitar el ingreso de nuevos soldados.

El Ejército ya no exigirá exenciones especiales para aquellos aspirantes que cuenten con una sola condena previa por posesión de marihuana o parafernalia, adaptándose así a la creciente legalización de la sustancia en diversos estados de la Unión.

Esta flexibilización de criterios responde a la necesidad estratégica de cubrir las cuotas de personal tras los déficits registrados en 2022 y 2023.

Al modernizar los requisitos de elegibilidad, el servicio militar intenta conectar con una base de candidatos más amplia en un contexto social y legal que ha transformado el mercado laboral y las expectativas de las nuevas generaciones.

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