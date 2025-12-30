Listeria y Salmonella: Los 5 productos cotidianos que los expertos en salud de EEUU evitan a toda costa

Suscríbete a nuestros canales

Lo que pides en el menú podría ser más peligroso de lo que imaginas. Aunque la mayoría de los estadounidenses asocia el riesgo alimentario con una hamburguesa mal cocida, los expertos en seguridad alimentaria en Estados Unidos advierten que los verdaderos culpables hoy son productos que consideramos "saludables".

Abogados especializados en brotes epidemiológicos y científicos de alimentos coinciden: hay ciertos platos que ellos jamás ordenarían en un restaurante debido al alto riesgo de contaminación por Listeria, E. coli y Salmonella.

El peligro oculto en "lo verde": Por qué evitar las ensaladas

Bill Marler, un reconocido abogado de Seattle que ha litigado los peores casos de enfermedades transmitidas por alimentos en el país, asegura que su "riesgo laboral" le impide tocar las ensaladas en bolsa, los brotes crudos y las bandejas de frutas preparadas.

La razón es técnica y alarmante: a diferencia de la carne, las verduras de hoja verde carecen de un "paso de calor" (cocción) que elimine los patógenos.

Bryan Quoc Le, científico de alimentos, explica que estas verduras se procesan en grandes lotes centrales y se envían a todo el país.

"Un solo evento de contaminación puede afectar a miles de personas antes de ser detectado", señala.

Los alimentos que los expertos "vetan" de su dieta fuera de casa:

Brotes crudos: (Alfalfa, frijol mungo) Se cultivan en condiciones cálidas y húmedas, ideales para bacterias.

Lechuga y espinacas embolsadas: A menudo se cultivan cerca de granjas ganaderas y se contaminan con el agua de riego.

Fiambres y embutidos: Vinculados repetidamente a brotes de Listeria .

Carne molida poco hecha: A diferencia del bistec, la bacteria se mezcla en toda la masa y solo muere a los 160°F (71°C).

Las cifras no mienten: 1 de cada 6 estadounidenses se enferma

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año 48 millones de personas contraen enfermedades por alimentos contaminados. Esto deriva en 128,000 hospitalizaciones y 3,000 muertes anuales.

Jason Reese, abogado de lesiones personales, comenta que ha visto a víctimas sufrir insuficiencia renal crónica solo por comer una ensalada de restaurante.

"La mayoría de los estadounidenses no creen que les vaya a pasar, pero el suministro de alimentos ha cambiado y los riesgos actuales están en los productos crudos", advierte.

