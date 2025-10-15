Nueva York cambia reglas para la comida rápida: las cadenas ahora deberán aplicar este modo de etiquetado en los productos

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York está impulsando una nueva medida de salud pública que exige a las cadenas de restaurantes de comida rápida que coloquen una advertencia especial en los elementos del menú que superen la cantidad diaria recomendada de azúcares añadidos.

Esta legislación, que ha sido aprobada por el Consejo Municipal, tiene como objetivo combatir la creciente crisis de salud en la metrópoli, que incluye problemas como la obesidad y la diabetes tipo 2, condiciones que, según datos del Departamento de Salud de la ciudad, afectan de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias.

Un símbolo en el menú: ¿Qué implica la nueva regulación para las cadenas de comida rápida en Nueva York?

Bajo la nueva normativa, cualquier artículo de menú que contenga 50 gramos o más de azúcares añadidos deberá mostrar un símbolo gráfico de advertencia visible junto al precio y el nombre del producto.

Este umbral representa, de acuerdo con los estándares de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), el límite total diario recomendado para una dieta de 2.000 calorías. La regulación aplica a las cadenas con 15 o más locales a nivel nacional.

El objetivo es capacitar a los consumidores para tomar decisiones informadas sobre su dieta antes de la compra, ya que, según la comisionada interina de Salud, Michelle Morse, una sola bebida azucarada de gran tamaño puede superar el límite diario recomendado.

¿Cambiará esto los hábitos de consumo en Nueva York?

Los defensores de la salud pública, como el Center for Science in the Public Interest, esperan que la visibilidad de la advertencia disuada a los neoyorquinos de elegir postres, bebidas azucaradas y platos principales con un alto contenido de azúcar.

Una encuesta de 2021, citada por defensores de la ley, reveló que el 85% de los residentes de la ciudad apoyan la exigencia de estas advertencias, reseña NBC News.

Por su parte, la industria de la restauración expresa su preocupación por los costos operativos. No obstante, el alcalde demócrata Eric Adams afirma que tienen la "obligación y la responsabilidad como ciudad" de actuar proactivamente para prevenir problemas de salud.

Esta es la primera ley en el país que se enfoca específicamente en los azúcares añadidos en menús de cadenas, estableciendo un precedente que podría motivar a otras ciudades a impulsar reformas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube