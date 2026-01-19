Peligro por Listeria: la lista de los 7 estados afectados por el retiro masivo de pechugas de pollo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta urgente tras la detección de Listeria monocytogenes en un lote masivo de productos cárnicos.

La empresa Suzanna's Kitchen, con sede en Georgia, inició el viernes el retiro de casi siete toneladas (13,720 libras) de filetes de pechuga de pollo a la parrilla listos para comer, tras confirmarse la contaminación en pruebas de laboratorio.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura catalogó la situación como una prioridad para las operaciones de servicio de alimentos en siete estados del país.

Detalles del producto afectado

El retiro se centra exclusivamente en lotes producidos el 14 de octubre de 2025. Aunque el producto no llegó a estantes minoristas para el público general, se distribuyó ampliamente en comedores, cafeterías y servicios de alimentación institucional en:

Alabama, Florida, Georgia, Missouri, New Hampshire, Carolina del Norte y Ohio.

Identificación del lote:

Producto: Cajas de 10 libras (que contienen dos bolsas de 5 libras) de filetes de pechuga de pollo a la parrilla completamente cocidos.

Código de lote: 60104 P1382 287 5 J14.

Número de establecimiento: P-1382.

Los peligros de la Listeria: un riesgo invisible

La Listeria monocytogenes es una bacteria persistente que puede prosperar incluso en entornos de producción supuestamente limpios. Lo que la hace especialmente peligrosa es su periodo de incubación, ya que los síntomas pueden aparecer desde 3 hasta 70 días después de la ingesta.

Grupos de alto riesgo:

Mujeres embarazadas: El riesgo es crítico, ya que la infección puede provocar abortos espontáneos o la muerte del recién nacido en 1 de cada 4 casos .

Adultos mayores (65+): Representan más de la mitad de las infecciones anuales en EE. UU. Debido a sistemas inmunes debilitados, 1 de cada 6 adultos infectados fallece.

Personas inmunodeprimidas: Mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves.

Síntomas a vigilar: Comienzan con fiebre, dolores musculares y náuseas. En casos severos, la infección progresa a dolores de cabeza intensos, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones.

Recomendaciones de las autoridades

Hasta el momento no se han confirmado enfermedades vinculadas a este lote, pero el FSIS insta a los operadores de servicios de alimentos a revisar sus inventarios de inmediato y desechar cualquier producto que coincida con la descripción.

Si usted sospecha que ha consumido este producto en algún establecimiento de comida y presenta síntomas, debe comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato.

